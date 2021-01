Chieti, sospesa la tariffa oraria dei parcheggi a pagamento: ecco quando

Il 29 e 30 gennaio sospensione pomeridiana dei parcheggi a pagamento. Zappone (Chieti C’è): “Beneficio per il commercio cittadino”

CHIETI – E’ stata licenziata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale la mozione presentata dal consigliere comunale Damiano Zappone (Chieti C’è) inerente la sospensione pomeridiana dei parcheggi a pagamento.

“Una analoga misura di sospensione della tariffa oraria dei parcheggi a pagamento – spiega Zappone – è stata già attuata durante il periodo natalizio ed ha riscontrato notevole apprezzamento tra la cittadinanza e gradimento tra gli esercenti. Ho ritenuto pertanto opportuno che per la stagione dei saldi invernali, iniziata nella nostra Regione il 4 gennaio 2021 e giunta verso la sua fase centrale, venisse riproposto tale provvedimento, sicuramente portatore di un indubbio beneficio alle attività commerciali cittadine. Inoltre, era anche doveroso recuperare le due giornate del periodo natalizio in cui l’istituzione della zona rossa non ha permesso l’esaurirsi di tale attività.

La riduzione degli incassi derivanti la sosta è oltremodo bilanciata dal vantaggio economico e sociale emergente”.

Gli stalli interessati sono quelli di C.so Marrucino, Via Vernia, Viale IV Novembre, Piazza San Giustino, Via M. V. Marcello, Via Priscilla, Largo Cavallerizza, Via A. Herio e Via Spaventa in Centro, mentre nell’area dello Scalo Via Colonnetta, Viale Abruzzo, Via T. Scaraviglia, Via P. De Virgiliis, Via Vasto e Via Ortona, Viale Benedetto Croce.

La sospensione decorre dalle ore 15 alle ore 20 è riguarderà le giornate di 29 e sabato 30 gennaio.