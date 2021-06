Chieti, Sindaco e assessore Zappalorto su operazione “Easy Money”

“Grazie a nome della città alle forze dell’ordine che hanno portato a termine un gran lavoro di indagine e di controllo del territorio”

CHIETI – “Commentiamo con soddisfazione il buon esito della lunga indagine condotta tra i Carabinieri, Finanza e Nucleo operativo ecologico che ha portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di 11 milioni di euro – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto – Vogliamo fare un pubblico ringraziamento alle forze dell’ordine che attraverso un’intensa e puntuale attività investigativa, hanno reso Chieti libera dai traffici illeciti prima scoperti, poi studiati in tutte le complesse ramificazioni del caso e, con l’operazione di oggi, sgominati. Siamo lieti di avere forze di controllo del territorio di così alto profilo, perché l’Ambiente e la sua tutela sono in cima alla lista delle nostre priorità e sapere di poter contare su tale competenza da parte di chi è preposto al controllo del territorio e alla repressione dei reati, ci rinfranca anche nell’azione amministrativa.

Oltre che questione di civiltà, il rispetto dell’ambiente è soprattutto una questione di legalità, per questo appena insediati abbiamo iniziato a costruire insieme alla Procura di Chieti una sinergia che non ha precedenti, finalizzata a evitare nuove ipoteche sull’ambiente cittadino, dunque puntando in primis sul rispetto delle regole, nonché sul controllo e il monitoraggio costante delle aree più a rischio, specie per le discariche abusive e per l’abbandono di rifiuti tossici o speciali.

Per questo in base alle tante segnalazioni ricevute in questi mesi dalla cittadinanza, non solo si è intensificata l’attività di vera e propria pulizia del territorio, ma è iniziata anche una mappatura dei siti e delle criticità cittadine”.