Chieti, Sindaco e Assessore Pantalone su impianti sportivi cittadini

“Presto a bando lo stadio del baseball di Santa Filomena. Lavoriamo per sollevare l’Ente dai costi di gestione e dare migliori servizi alla città”

CHIETI – Continua il lavoro dell’Amministrazione volto a ottimizzare la gestione dei 18 impianti sportivi cittadini, al fine di alleggerire i costi dell’Ente e di renderli maggiormente fruibili per la comunità.

“Stiamo operando dal primo giorno per dare ai 18 impianti sportivi cittadini la migliore gestione possibile, attraverso un lavoro di riorganizzazione trasparente e in linea con tutte le normative vigenti, da quelle sulla sicurezza a quelle di evidenza pubblica – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Si tratta di un’azione che mette insieme economicità e qualità, un binomio che ha orientato in questi mesi una serie di attività volte a proseguire, ove possibile attraverso proroghe, le gestioni che avevano dato risultati positivi negli anni e ad aprire un percorso di evidenza pubblica per gli altri. Accadrà per la gestione del Palatricalle, l’iter di affidamento è quasi definito, stiamo facendo le verifiche richieste per la società sportiva che ha risposto; stiamo poi lavorando a un bando per la concessione dello stadio del Baseball di Santa Filomena, un altro passo importante sia per la diffusione di questo sport, sia per il potenziale della struttura, quale epicentro di eventi anche di richiamo che lo sport alimenta. Il tutto affinché i costi degli impianti sportivi non gravino troppo sulle casse dell’Ente e, soprattutto, a questo coincida una migliore gestione degli stessi e dei servizi rivolti alla cittadinanza”.