Chieti, il Sindaco e l’assessore Di Felice hanno incontrato i cittadini

In Comune una delegazione di cittadini costretti a convivere con la scarsa erogazione idrica che interessa la parte bassa della città

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, nella mattinata di ieri, 25 giugno, hanno incontrato in Comune una delegazione di cittadini costretti a convivere con l’annoso problema della scarsa erogazione idrica che interessa la parte bassa della città.

Le problematiche affrontate nel corso dell’incontro hanno riguardato l’erogazione e la pressione del flusso idrico a Chieti Scalo, la poca portata nella rete di distribuzione, i lavori sulle infrastrutture e, in particolare, il disservizio verificatosi da alcune settimane in Strada Fosso Paradiso dove manca acqua nelle abitazioni e su cui ACA sta intervenendo da alcuni giorni con lavori di manutenzione, al fine di garantire la continuità dell’erogazione in quella specifica zona cittadina.

«Con la ferma volontà di dare risposte alle problematiche lamentate dai cittadini – fa sapere il Sindaco – abbiamo stabilito, nel corso dell’odierno incontro, che la prossima settimana verrà convocata una riunione dove saranno chiamati a partecipare anche i vertici di Aca e dove verrà fatta una analisi degli investimenti e degli interventi già programmati dall’Azienda e i tempi tecnici delle realizzazioni. Appreso, inoltre, il disservizio che interessa Strada Fosso Paradiso, di cui il Comune non era a conoscenza, ho chiesto ad Aca di intervenire nella zona con una autobotte in modo da approvvigionare le famiglie di acqua fin quando non saranno terminati i lavori sulla rete di distribuzione».

«Ringraziamo il sindaco per l’incontro e la chiarezza espositiva nell’affrontare la problematica – ha commentato la sig.ra Elda Capriotti a margine dell’incontro -. Confidiamo nel suo impegno e attendiamo la prossima riunione con Aca dalla quale ci aspettiamo risposte concrete per la risoluzione del disservizio».