Chieti, sì della Giunta all’aggiornamento del progetto Riqualific@Teate

Previsto un potenziamento dei parcheggi pubblici del Terminal di Piazza Falcone e Borsellino e del collegamento pedonale con il centro

CHIETI – Sì della Giunta comunale a una delibera di indirizzo volta a verificare la possibilità di un aggiornamento del progetto di riqualificazione e potenziamento dei parcheggi pubblici del Terminal di Piazza Falcone e Borsellino e del sistema di collegamento pedonale con il centro storico, un intervento dell’importo complessivo di 5.226.028,00 euro, ricompreso nei circa 12 milioni di euro del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia.

“La delibera non modifica la sostanza dell’intervento, è un atto di indirizzo per gli uffici, affinché si possa verificare se sussistano le condizioni tecnico amministrative per rivisitare il progetto in corso di esecuzione – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Una scelta di buon senso, al fine di attuare una revisione del progetto in base sia i nuovi finanziamenti relativi ai parcheggi e anche per restituire al progetto in corso di esecuzione la coerenza con i piani urbani approvati dall’Amministrazione. La rivisitazione del progetto tenderà a ridurre le criticità relative alla circolazione dei mezzi extra urbani presenti al terminal, questo con l’obiettivo di individuare un’area come unico capolinea, sia per i bus urbani che per quelli extraurbani.sempre nel rispetto della pianificazione oggi più attuabile e aggiornata in rapporto al passato e in virtù proprio dei progetti già finanziati e in corso d’opera. Il cambiamento si tramuterà in un ampliamento del piazzale Falcone e Borsellino, senza che ciò comporti una modifica sostanziale del progetto originario”.