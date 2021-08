Chieti Scalo, ripresi i lavori sul cantiere del nuovo cimitero.

Sindaco, Rispoli e Giannini: “La ditta si è impegnata a finire il 1° lotto entro aprile, parte delle realizzazioni pronte già per l’autunno”

CHIETI – Riunione operativa, stamane in Comune per il nuovo cimitero, a cui hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, la consigliera delegata ai Cimiteri, Alberta Giannini, il concessionario della società Parco della Memoria, Gerardo Alfano, il direttore dei lavori, Umberto Di Renzo, il dirigente dei Lavori Pubblici Paolo Intorbida e la funzionaria Luigina Vernaci, per fare il punto sulla realizzazione dei lavori del nuovo cimitero a Chieti Scalo in Strada Ombrosa.

“Dalla riunione sono emersi diversi fatti concreti – così il sindaco Diego Ferrara, l’assessore Stefano Rispoli e la consigliera Alberta Giannini – innanzitutto sono ripresi i lavori e procedono anche con l’ingresso nell’Associazione Temporanea di Impresa una ditta locale, Emoter Colanzi. Abbiamo chiesto che i tempi siano serrati e dalla ditta ci è stata ribadita la tempistica relativa alla consegna del primo lotto entro aprile 2022, che prevede la realizzazione di 2.936 loculi, 576 cellette ossari, 224 cellette per urne cinerarie, 280 lotti per cappelle di varie tipologie e dimensioni.

La ditta ha previsto per la fine di settembre l’ultimazione della struttura dove sarà ubicata la palazzina servizi, parte della viabilità e il completamento di 200 loculi. Per l’Amministrazione la ripresa dei lavori è un dato molto importante e motivo di grande soddisfazione, viste le continue richieste da parte dei cittadini di risposte concrete per un servizio così essenziale e che è stato così a lungo atteso dalla città, un servizio delicato e sensibile per la comunità, in special modo dopo questo periodo così difficile per tutti”.