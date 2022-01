Chieti, proseguono i lavori di demolizione di Palazzo Trinchese

Il Sindaco: “Un’operazione sentita e importante per la città che segna un nuovo inizio per tanti cittadini e proprietari”

CHIETI – Continuano in sicurezza i lavori di demolizione di Palazzo Trinchese, uno dei due edifici che dovranno essere abbattuti e ricostruiti su via Don Manzoni.

Sul posto anche oggi il sindaco Diego Ferrara, che ha incontrato la ditta esecutrice, il progettista Giampiero Di Primio e anche ex inquilini e proprietari degli alloggi da anni inagibili a causa delle condizioni di instabilità dell’edificio, richiamati dalle operazioni in corso.

“Un’operazione sentita e importante per la città – così il primo cittadino – che segna un nuovo inizio per tanti cittadini e proprietari che in questo anno di lavoro abbiamo seguito e supportato, affinché questa vicenda avesse un lieto fine. Oggi possiamo dire che siamo sulla buona strada”.