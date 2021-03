Chieti, Processione Venerdì Santo 2021: disposizioni anti assembramento

La comandante Di Giovanni: “Processione in sicurezza, attività ferme solo al passaggio del corteo”. Ecco cosa prevede l’ordinanza, le strade chiuse al pubblico

CHIETI – La città si prepara a celebrare in sicurezza la processione del Venerdì Santo, applicando le direttive richieste dal tavolo prefettizio per la sicurezza pubblica al fine di evitare occasioni di assembramento, da cui derivano le disposizioni dell’ordinanza che dispone la chiusura delle strade del centro storico e la limitazione delle attività dei negozi che si trovano nel suo perimetro al passaggio del corteo.

“L’ordinanza mette nero su bianco le richieste che arrivano dalle forze dell’ordine che compongono il tavolo prefettizio di ordine e sicurezza pubblica – così la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni – La richiesta è fare in modo che non si creino folle in modo da non creare il rischio di contagi. Per tali ragioni il centro storico sarà inaccessibile dalle 17 alle 19, lasso di tempo richiesto dal tavolo prefettizio, che nei fatti si limiterà a mettere in sicurezza i momenti salienti della giornata: la funzione prevista alle 17 in Cattedrale e poi il passaggio del piccolo corteo che da San Giustino alle 18 si muoverà verso la chiesa della Trinità. Una volta passato il corteo, sarà nostra cura provvedere a riaprire via via anche le strade, per consentire alla mobilità di tornare alla normalità.

Stesso discorso vale per i negozi, ai quali non viene impedita la vendita, ma in quel lasso di tempo viene chiesto semplicemente di fermarsi per consentire il passaggio in solitaria del corteo. Subito dopo le attività potranno tornare alla normalità, così come potranno scegliere di fare orario continuato e chiudere prima, ma solo se lo vorranno, la richiesta del tavolo è evitare che si creino occasioni di assembramento nel contesto della processione. La Polizia Municipale e i volontari della protezione civile opereranno per far sì che tutto si svolga senza problemi e nessuno viva disagi derivanti da un’esigenza concreta che è quella di non rinunciare al nostro rito , ma viverlo in piena socurezza”.

COSA PREVEDE L’ORDINANZA

I Negozi

L’ordinanza dispone la chiusura delle attività produttive che si trovano lungo le seguenti strade e piazze per il momento di passaggio della processione. Le zone interessate sono:

– Piazza San Giustino, Via Chiarini, Via Pollione, Piazza Valignani, Corso Marrucino (primo e secondo tratto), Piazza G. B. Vico, Largo M. della Libertà, Piazza Trento e Trieste, Via Zecca, Via De Tocco, Via M. La Valletta, Via Vernia, Via C. De Lollis, Via M. V. Marcello, Via Arcivescovado;

– le traverse delle strade indicate al punto precedente.

La viabilità

L’ordinanza dispone la chiusura al pubblico delle seguenti strade e piazze del centro urbano: Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Corso Marrucino (ZTL), Piazza Trento e Trieste; la chiusura al pubblico delle seguenti aree di intersezione e vie di accesso al percorso del corteo:

• Viale Amendola/Via Nicolini

• Via Porta Monacisca/Via Principessa di Piemonte

• Via Principessa di Piemonte/scalette Via Cauta (n. 2 aree di intersezione)

• Via Cauta/Via D. Cocco

• Via Cauta/Via De Tomasis

• Via XXIV Maggio/Via della Liberazione

• Via Vernia/Via S. Rocco

• Via Vernia/Via Petrini

• Viale IV Novembre/Via Paolucci

• Via Porta Napoli/Via Pianell

• Via Porta Napoli/Via Ravizza 1° tratto/Via Ravizza 2° tratto

• Via Porta Napoli/Via Zecca

• Via Zecca/Via De Tocco/Via Monaco La Valletta

• Via Spaventa/Via Ravizza/Via Priscilla

• Via A. Herio/Larghetto Auriti

• Via A. Herio/Via dei Vezii

• Via dei Vezii/Piazza Templi Romani

• Via M. V. Marcello/Piazza Templi Romani (traversa che conduce in Piazza G. B. Vico)

• Via M. V. Marcello/scalette portici (Scalera)

• Largo Barbella/Via Giuliante

• Largo Barbella/Via dei Domenicani

• Via Vicentini/Via Arcivescovado

• Via Arcivescovado/Via Cappelletti

• Terminal Bus/Via Arcivescovado/Piazza San Giustino

• Piazza San Giustino/Via Henrici

• Via dei Germanesi/Via Henrici

• Corso Marrucino/ Via dei Germanesi

• Via Pollione/Via dei Germanesi

• Corso Marrucino/Via Chiarini

• Corso Marrucino/Via Arniense

• Traverse di Corso Marrucino ZTL (Via Cauta – Via Tabassi – Vico Real Liceo – Larghetto Teatro Vecchio – Via Giuliante)

• Piazza Umberto I/Largo De Laurentiis/Via Viaggi

• Piazza Umberto/scalette che conducono in Corso Marrucino (Questura)

• Via C. De Lollis/Vico Mercatello

• Via C. De Lollis/Vico Storto San Ferdinando

• Via C. De Lollis/ Via Mater Domini

• Via Mater Domini: scalette di Via C. De Lellis, scalette di Via De Sterlich, scalette di Via De Horatiis, scalette di Via Salita Teatro S. Ferdinando

• Piazza Templi Romani/Via Priscilla/Via dei Vezii/Via M. V. Marcello