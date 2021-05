Chieti, parcheggio gratuito per disabili su tutto il territorio cittadino.

Il sindaco e l’assessore Rispoli: “Con l’aumento dei posti dedicati vogliamo fare di Chieti una città più inclusiva”

CHIETI – Sì della Giunta alla conferma della gratuità del parcheggio a utenti che vivono condizioni di disabilità.

“In questi mesi abbiamo avviato un monitoraggio approfondito e ampio sul territorio cittadino in merito alla problematica della sosta – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – Due sono le finalità: capire qual è la situazione e capire come potenziare gli stalli, rispettando le utenze deboli. A tal fine non solo abbiamo fatto manutenzione sulla segnaletica orizzontale, andando a ripristinare anche quella degli stalli per la sosta disabili, ma abbiamo chiesto all’Ufficio Traffico del Comune e alla Polizia Municipale, un supporto per aumentarli di numero, soprattutto nei pressi di uffici e strutture di comunità. Questo sarà un lavoro costante a cui si aggiunge la conferma della gratuità del parcheggio a pagamento, nel caso in cui si trovino occupati quelli dedicati.

Gli utenti dotati di contrassegno potranno così sostare ovunque sul territorio cittadino, al fine di spostarsi con maggiore facilità. La nostra intenzione è quella di rendere Chieti più accessibile, non solo nel senso dell’inclusività, ma anche dei servizi e sui parcheggi cominceremo proprio domani un percorso che, è quello che speriamo, ci aiuti a trovare soluzioni utili e condivise con tutte le voci rappresentative della comunità, convocata in Provincia proprio per un primo approccio con l’Amministrazione in tal senso. L’obiettivo, sempre tenendo conto dell’esigenza di agire nel contesto del piano di riequilibrio dei conti cittadini, è quello di rendere più agevole non solo la sosta in città, ma la frequentazione degli uffici, dei monumenti, dei musei, di tutte le attività commerciali ed economiche che abbiamo nel nostro perimetro”.