Panthers Roseto – Basket Roma 70-57: il racconto della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono stati di gran lunga i due punti più difficili della stagione, quelli conquistati dalle Braderm Panthers Roseto contro il Basket Roma. E probabilmente sono stati anche i più importanti, perchè hanno portato a 4 lunghezze il vantaggio sulle seconde in classifica, alla metà esatta di questa seconda fase: la strada è ancora lunga, ma è stato un passo di fondamentale importanza nella corsa allo spareggio-promozione. E ancora una volta le nostre Pantere hanno avuto la capacità di salire di tono nel momento più importante, questa volta partendo dalla difesa, dopo essere state a lungo sotto nel punteggio.

Se di così tanta sofferenza siamo a parlare, al di là del 70-57 finale, va dato grande merito alle giovani capitoline dirette da coach Bongiorno: una formazione dal promettente avvenire e il cui reale valore non è espresso dalla classifica. Le ospiti reagiscono all’immediato scossone delle Pantere (9-2 nei primi tre minuti) con la talentuosa Lucantoni in evidenza: 7 suoi punti avviano un poderoso controbreak ospite di 19-4, con Roseto poche volte vista così in sofferenza su entrambe le metàcampo e la prima sirena che suona sul 14-21.

Nel secondo periodo proseguono le difficoltà delle Braderm Panthers, che scivolano anche a -10 ma hanno il merito, come al solito, di non disunirsi quando le cose non vanno: punto dopo punto, con tante protagoniste diverse tra cui l’ormai immancabile tripla della capitana Marini, Roseto rientra e rimette anche la testa avanti, prima che Aghilarre chiuda un eccezionale primo tempo (13 punti personali) sul 32-35.

Il clima da battaglia prosegue anche al rientro dall’intervallo: le Pantere tornano davanti ma il vantaggio dura pochissimo, perchè il Basket Roma continua a imbrigliare l’attacco biancazzurro ed a colpire con le sue esterne in attacco. Roseto si ritrova sotto di 7 lunghezze a tre minuti dalla fine del parziale, ma è in quel momento che la partita cambia: la difesa a zona proposta da coach Franco Ghilardi e i canestri di un’incontenibile Staseliene (massimo stagionale con 23 punti) rivoltano letteralmente in due il match.

Il primo scossone riporta Roseto in parità (51-51) a fine terzo quarto; il secondo, dopo quattro minuti a digiuno di canestri su entrambi i fronti all’inizio dell’ultimo, vale l’allungo decisivo. Lo propiziano altri due siluri della guardia lituana, con l’aiuto della solita Filippi, ma come al solito è tutto il quintetto che accende l’interruttore diventando ingiocabile per le avversarie. E alla fine, il consueto parziale spaccagambe non manca anche stavolta: 22-5 a cavallo degli ultimi due periodi.

Due canestri pesanti di Lucente fissano il punteggio finale sul +13, portando anche l’esterna pescarese in doppia cifra come Filippi, Garcia Leon e ovviamente Staseliene, e chiudendo con il punto esclamativo un ultimo quarto di grandissimo spessore tecnico e mentale. Le Braderm Panthers girano così la boa di questa pool promozione facendo il pieno di punti e fiducia, in attesa di sapere se la partita di domenica prossima sul campo della Stella Azzurra sarà rinviata vista la convocazione di Marcella Filippi con la nazionale italiana 3vs3.

TABELLINO

BRADERM PANTHERS ROSETO-BASKET ROMA 70-57 (14-21; 32-35; 51-51)

ROSETO: Servadio 7, Staseliene 23, Lucente 11, Filippi 12, Garcia Leon 11, De Vettor, Lunadei 2, Azzola, Montelpare, Marini 3, Rospo 1, Schena. Coach: Ghilardi.

BASKET ROMA: Di Stefano 2, Perone, Lucantoni 16, Cedolini 6, Fantini, Benini, Preziosi 4, Aghilarre 22, Cenci 2, G.Bongiorno 5. Coach: L.Bongiorno.

POULE PROMOZIONE-5°GIORNATA

Braderm Panthers Roseto-Basket Roma 70-57

Stella Azzurra Roma-Virtus Aprilia 60-56

Lanini Pink Basket Terni-San Raffaele Roma da giocare

CLASSIFICA

Braderm Panthers Roseto 10

Stella Azzurra Roma 6

Virtus Aprilia 6

San Raffaele Roma 4*

Basket Roma 2

Lanini Pink Basket Terni 0*

*=una partita in meno