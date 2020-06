Chieti, Paolo Di Cesare si è presentato oggi alla coalizione

Il candidato Sindaco ha incontrato i rappresentanti delle liste a sostegno della sua candidatura: “Voglia di cambiare il volto della città”

CHIETI – Si è tenuto stamani un incontro tra il candidato sindaco Paolo De Cesare ed i rappresentanti delle liste che compongono la coalizione civica a suo sostegno, già presentata ufficialmente lo scorso febbraio in occasione di una partecipatissima conferenza stampa – che a breve renderà pubblico il proprio programma elettorale.

De Cesare si é detto contento che “si possa tornare a lavorare insieme, pur con le precauzioni necessarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per il futuro della nostra amata Chieti. Abbiamo voglia di fare e di provare a cambiare l’immagine della nostra Città. Per questo ripartiamo con rinnovato entusiasmo, con uno sguardo anche alle drammatiche conseguenze che la pandemia ha prodotto in Città, poiché se la situazione prima del lockdown era drammatica oggi appare ancor più critica. I cittadini necessitano di attenzione ed aiuto, la gente vuole tornare a parlare di futuro con il linguaggio della concretezza. Con questo spirito e per raggiungere l’obiettivo di restituire a Chieti il decoro e la dimensione che merita, insieme ai rappresentanti delle liste che sostengono la mia candidatura, abbiamo organizzato un incontro per definire ed aggiornare i punti salienti del programma elettorale, per cominciare a diffonderlo in maniera capillare su tutto il territorio cittadino e lasciare spazio ad ognuno di apportare il proprio contributo in termini di idee. Vogliamo un volto nuovo per Chieti e per questo è per noi un dovere ripartire con il lavoro che avevamo avviato e che la diffusione del coronavirus ha interrotto. Siamo aperti ad accogliere nella nostra coalizione tutti coloro i quali condividono con noi la necessità di rinnovare la classe politica cittadina puntando ad una forte identità teatina e ad una nuova progettualità. Sappiamo cosa è stato sbagliato in questi ultimi anni, abbiamo le idee chiare riguardo ciò che non si deve ripetere ed anche in merito a ciò che di nuovo, o per meglio dire di innovativo, si deve fare”.

L’Ing. Giustino Angeloni, rappresentante e candidato della lista “La Teatinità“, ha detto: “Siamo ripartiti con più entusiasmo e più energia. Vogliamo espandere il perimetro del nostro gruppo, condividere con tutti i movimenti cittadini la strategia che abbiamo costruito per Chieti, una strategia inclusiva e portatrice di idee vincenti”

L’Avv. Luca Maccione, coordinatore provinciale di “Azione Politica“ si é detto soddisfatto degli esiti dell’ incontro, importante per aggiornare alcuni temi portanti del programma alla luce dell’attualità post pandemica. “Andiamo avanti, ascoltiamo le voci della Città e produciamo soluzioni reali”.

All’incontro hanno partecipato anche l’Avv. Antonello D’Aloisio e l’imprenditore Manuel Pantalone, rappresentanti e candidati rispettivamente delle liste “ Chieti C’è ” e “ Chi ama Chieti ”. Entrambi hanno ribadito l’importanza di questo progetto civico nato per il bene della Città e che a Chieti, in questi termini, non conosce precedenti.