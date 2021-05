Chieti, nuova tecnologia per le sedute del Consiglio Comunale

Il nuovo sistema in vigore dal 24 maggio. Il Presidente Febo e l’assessore Maretti: “Metodologia che facilita partecipazione e trasparenza”

CHIETI – Cambiano corso i Consigli comunali della città con il nuovo gestionale delle sedute dell’Assise civica che andrà in funzione da lunedì 24 maggio. Tramite determina, nelle scorse settimane l’Amministrazione ha individuato nella Microvision di Pietraperzia e in vista della data di lunedì, l’Ufficio di Presidenza ha provveduto a formare i consiglieri sulle nuove modalità.

Nel link che segue, il sito dove avverrà lo streaming è l’archiviazione delle sedute:

https://chieti.consiglicloud.it/home

“L’esigenza di garantire lo svolgimento delle sedute in sicurezza è legata alla pandemia, ma anche alla necessità di renderle trasparenti rendendo disponibili i contenuti e soprattutto fruibili il più possibile alla città, che ha diritto di partecipare ai Consigli – così il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo e l’assessore all’Innovazione tecnologica Mara Maretti – A queste priorità se ne aggiunge una di non poco conto, che è quella di far compiere un salto di qualità al Comune per quanto riguarda il processo di digitalizzazione, finalmente partito, dopo essere rimasto per anni a livelli primordiali e anche al di fuori da quanto le normative vigenti richiedono agli enti locali, specie quelli di maggiori dimensioni.

Con la nuova Amministrazione il passo è cambiato e la tecnologia è diventata uno strumento fondamentale per assicurare servizi e diritti alla cittadinanza. Attraverso il “cloud” del Consiglio di Chieti abbiamo un contenitore capiente di informazioni, grazie a cui i consiglieri potranno partecipare attivamente alle sedute ed effettuare tutto quanto viene richiesto loro in presenza, comprese le votazioni segrete. Grazie al software del nuovo sistema è poi possibile l’analisi e la modifica dei documenti in tempo reale (interrogazioni, ordini del giorno, mozioni), inoltre è disponibile anche la trascrizione automatica delle sedute, la cui registrazione resta a disposizione sul sito, con indicazione di data e persino la possibilità di ricerche tematiche e relative ad ogni consigliere. Il sistema consentirà finalmente lo streaming sul sito dedicato che diverrà a stretto giro parte integrante del sito istituzionale e potrà essere condiviso sui social istituzionali, com’è avvenuto sinora, ma con una qualità migliore.

Si tratta di un passo avanti importante, che si unisce a una progressiva modernizzazione dell’Ente e rispecchia uno degli assi portanti del programma di mandato dell’attuale Amministrazione: dare alla città strumenti moderni e di qualità per recuperare ritardi, accelerare le procedure, fornire servizi e accorciare le distanze con la cittadinanza”.