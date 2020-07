Chieti, Marco Russo nominato Delegato allo sport e Politiche Giovanili

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ai sensi dell’art. 23/bis dello Statuto del Comune, con disposizione prot. n. 45364, ha nominato il Consigliere Comunale Marco Russo “Delegato allo Sport, Politiche Giovanili e Tempo Libero, Promozione Sociale e Scolastica dello Sport e rapporti con le società sportive”.

«A seguito dell’improvvisa scomparsa dell’Assessore Antonio Viola – commenta il Sindaco – ho nominato Marco Russo “Consigliere Delegato” di alcune materie di competenza dell’assessorato che facevano capo all’avv. Viola. Risulta, infatti, per me, fondamentale e opportuno coadiuvare le attività in oggetto per una più accurata e capillare gestione dei servizi».

La delega avrà durata fino alla fine del mandato amministrativo del Sindaco e non comporterà alcun impegno di spesa per l’amministrazione comunale.