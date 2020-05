Chieti, innovazione sociale: avviso per finanziamento progetti sperimentali

CHIETI – L’Assessore alle Politiche Sociali, Emilia De Matteo, rende noto che il Comune di Chieti intende avviare una serie di iniziative nel settore dell’innovazione sociale, dotandosi di strumenti programmatici ed operativi per rispondere, anche attraverso partnership pubblico-privato, ai bisogni sociali emergenti della comunità urbana.

Sarà data priorità a proposte progettuali nelle seguenti aree:

a) inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, protezione e recupero di donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, integrazione delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;

b) animazione culturale da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità,

anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie urbane;

c) lotta alla dispersione scolastica da intendersi come attività mirate alla prevenzione e contrasto di situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età scolare.

A tal fine, il Comune di Chieti ha aderito ad un AVVISO PUBBLICO di manifestazione di interesse emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolto a Comuni capoluogo e Città Metropolitane, per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale da finanziare attraverso il “Fondo per l’Innovazione Sociale”, istituito dalla legge di Bilancio del 2018.

L’Avviso è consultabile al link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Avviso_Fondo_IS_0.pdf

I progetti sperimentali finanziati dal Fondo devono prevedere il coinvolgimento necessario dei seguenti soggetti:

una Pubblica Amministrazione proponente;

un soggetto privato, profit o non profit, fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;

un investitore o finanziatore privato;

un soggetto valutatore.

Il partenariato potrà essere composto anche da altri soggetti pubblici o privati.

Le domande per partecipare all’Avviso Pubblico dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25 maggio 2020. Le istanze ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. La candidatura andrà presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it specificando nell’oggetto “AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO PER SELEZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE”. Si precisa che verranno considerate valide solo le istanze trasmesse per via posta elettronica certificata; non è ammessa la trasmissione via posta elettronica ordinaria.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune