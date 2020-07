Chieti, impianti sportivi comunali: al via la selezione per i nuovi affidamenti

Stadio Angelini: stanziati 10mila euro per la manutenzione del campo di gioco. Selezione fatta in base alla presentazione dei progetti di cui saranno valutati i profili economici e tecnici

CHIETI – «Con delibera approvata in Giunta Comunale, concordata con il Consigliere “Delegato allo Sport” Marco Russo, ieri abbiamo dato indirizzo al Settore Sport del Comune di procedere ai nuovi affidamenti o alle proroghe, qualora ci giungano richieste, riguardanti la gestione degli impianti sportivi comunali, al fine di permettere alle società gestrici di usufruire dei finanziamenti statali e regionali». È quanto comunica il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio.

«La selezione – spiegano il Sindaco Di Primio e il “Consigliere Delegato” Russo – verrà effettuata in base alla presentazione dei progetti di cui saranno valutati i profili economici e tecnici. In fase di istruttoria verrà data priorità alle istanze presentate da Enti/Federazioni Sportive Nazionali (CONI e CIP)».

L’affidamento della gestione in concessione degli impianti sportivi comunali riguarderà, in particolare:

1) Impianto sportivo “Sant’Anna”;

2) Impianto sportivo “Pala Colle dell’Ara”;

3) Impianto sportivo “Pala Santa Filomena”;

4) Impianto sportivo “San Martino”;

5) Bocciodromo “Piana Vincolato”;

6) Bocciodromo “Colle dell’Ara”;

7) Impianto sportivo di baseball “Santa Filomena”;

8) Palestra Basket “Piana Vincolato”;

9) Campo di calcio “Guido Angelini”.

Il Sindaco Di Primio e il Delegato allo Sport Russo rendono noto che, nella giornata di ieri, sono stati stanziati anche €10.000,00 per i lavori di manutenzione ordinaria del manto erboso dello Stadio Angelini di Chieti. A febbraio 2020 erano stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del rettangolo di gioco ma l’improvvisa chiusura dell’impianto a causa del Covid-19 non aveva consentito al Comune di assegnare l’impianto sportivo a società del territorio, così come l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria – sfalcio, diserbo, concimazioni – che verranno predisposti nei prossimi giorni.