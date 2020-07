‘Il Meglio di Te… con le Panthers!’, il progetto didattico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il progetto ‘Il Meglio di Te… con le Panthers!’ si propone di curare la crescita non solo sportiva, ma anche scolastica e umana di tutte le nostre atlete. Grazie alla sinergia con la cooperativa sociale Il Meglio di Te, le nostre giovani Pantere avranno infatti l’opportunità di essere seguite e sostenute nel proprio percorso scolastico, assieme a insegnanti competenti e qualificati in ogni materia, all’interno del centro Piamarta.

L’obiettivo è quello di offrire un servizio utile a 360° per le famiglie, occupandoci di tutta l’attività pomeridiana delle ragazze: uscita da scuola, pranzo, compiti e allenamento, ampliando durante l’anno il ventaglio di iniziative proposte con laboratori, attività ludiche e progetti legati al sociale.

Crediamo nella formazione, nell’educazione e nel rispetto come valori dello sport e della vita: la nostra dirigenza è composta da padri di famiglia che li hanno portati avanti negli anni, trasmettendoli a tutte le atlete Panthers.

Per questo ci teniamo a tirare fuori il meglio di ogni nostra atleta!

Ulteriori informazioni e costi del servizio al 3347476578 (Francesca Marini) o alla mail rosetopanthers@gmail.com.

PASQUALE ZEPPILLO NUOVO CLUB MANAGER

Un altro fondamentale tassello arricchisce il mosaico delle Panthers Roseto: è ufficiale la nomina di Pasquale Zeppillo come nuovo club manager.

Tra gli arbitri più apprezzati e autorevoli nella storia dei fischietti italiani, Zeppillo ha proseguito una carriera di livello assoluto anche una volta conclusa quella in campo: in particolare, dopo aver ricoperto la carica di commissario degli arbitri in Serie A e capo designatore in B1, negli ultimi 9 anni è stato un ispettore antidoping della Federcalcio.

Pasquale avrà un fondamentale ruolo di raccordo tra squadra e società, partecipando attivamente ad allenamenti e partite, curando i rapporti con Federazioni e Leghe, e soprattutto portando il proprio inestimabile bagaglio di esperienza a un club giovane e ancora in fase di crescita.

Il general manager Francesco Del Governatore: “Siamo entusiasti ed anche un po’ emozionati nell’inserire una persona come Pasquale nel nostro team. Da una figura di questo calibro abbiamo solo da imparare: sono convinto che ci aiuterà moltissimo nel quotidiano, ma soprattutto che la sua presenza garantirà al nostro club sempre più credibilità e autorevolezza in tutto il Paese”.