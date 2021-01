Chieti, fallisce il sesto tentativo di fuga in pochi giorni

Un 24enne, dallo scorso 28 domiciliari agli arresti domiciliari per furto aggravato, é sempre stato ripreso dalla Polizia: arrestato

CHIETI – Nella giornata di ieri, giovedì 14 gennaio, la Squadra Mobile di Chieti ha tratto in arresto un ventiquattrenne teatino, tossicodipendente e già noto alle Forze dell’Ordine. É risultato, infatti, che dallo scorso 28 dicembre, é agli arresti domiciliari per furto aggravato e che ha già cercato di evadere sei volte. Invano, perché é sempre stato scoperto e nuovamente arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Chieti.

Vista la gravità del suo comportamento precedente e l’inaffidabilità sul rispetto della misura cautelare a cui era sottoposto, per evitare la commissione di ulteriori reati, il gip del tribunale di Chieti Luca De Ninis ha emesso due ordinanze di custodia in carcere a carico del giovane: una per la revoca del beneficio degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per il reato di furto, l’altra per la commissione dei numerosi e ripetuti episodi di evasione.

Il ventiquattrenne, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Campobasso.