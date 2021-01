Contributi associazioni sportive d’Abruzzo, il commento di Sospiri

REGIONE – “I contributi a fondo perduto per le Associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive rappresentano l’ennesima boccata d’ossigeno per sostenere la ripresa del territorio Abruzzo, non lasciando indietro nessuno. Oggi ho firmato l’avviso pubblico per l’accesso al fondo previsto con una legge che ho fortemente voluto. L’avviso da domani sarà pubblicato sul Burat: le domande potranno essere presentate dalla mezzanotte del 26 gennaio alle 14 del 4 febbraio su piattaforma, in modo veloce, snello e rapido, in modo da consentire agli uffici regionali l’altrettanto rapida erogazione dei fondi disponibili, 1milione e mezzo di euro. Il ringraziamento ovviamente va al Presidente Marsilio, all’assessore delegato Liris e a tutta la struttura che in modo rapidissimo è riuscita a confezionare e ideare un intervento finanziario concreto ed efficace”. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la pubblicazione dell’avviso.

“Dalle famiglie alle imprese, medio, piccole e piccolissime, sino alle Associazioni sportive – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Con le nostre risorse regionali, attraverso attente rimodulazioni, stiamo fornendo un aiuto valido e solido a tutti i comparti socio-economici del nostro tessuto produttivo. Di cui le società sportive sono parte integrante, se pensiamo alle migliaia di ragazzi che vivono il loro quotidiano anche attraverso le attività sportive garantite da tali entità, società che sono state anch’esse pesantemente colpite dalla pandemia, che da mesi sta imponendo lo stop di qualunque pratica motoria, con ricadute inevitabili da parte delle famiglie. L’obiettivo del nuovo fondo perduto ora è sostenere la sopravvivenza di tali Organismi, senza far ricadere le conseguenze finanziarie proprio sulle famiglie, perché terminata l’emergenza sanitaria dovremo riprendere tutti insieme il nostro cammino di ripresa e rilancio”.