Chieti, danneggia due auto in sosta: multato

Il sindaco: “Grazie agli agenti sempre pronti a far rispettare il codice della strada e le regole e per la convivenza civile”

CHIETI – Danneggia auto in sosta e non si ferma, ma la Polizia Municipale lo rintraccia e lo mette di fronte alle sue responsabilità, ora rischia l’applicazione dell’articolo 189 del Codice della strada, cioè una multa fino a 1.208 euro, la sospensione della patente e la sottrazione di 10 punti. I fatti risalgono alle 8.30 di stamane, quando un pensionato teatino in transito su via Albanese si è allontanato dopo aver pesantemente danneggiato due vetture in sosta. L’uomo è stato rintracciato poco dopo dalla Municipale nella sua abitazione, grazie ai pezzi della sua Fiat Punto grigia rimasti sul luogo dell’impatto e si è detto ignaro di aver provocato tanti e tali danni.