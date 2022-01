Colonnine ricariche auto elettriche a Fossacesia: dove trovarle

Dal 20 gennaio nell’area adiacente il Parco Bucciante in piazza San Carlo, a Villa Scorciosa e sul Lungomare di Fossacesia Marina

FOSSACESIA – Prenderanno il via giovedì 20 gennaio i lavori per l’installazione nel territorio comunale di Fossacesia, delle colonnine per la ricarica di auto elettriche. Sarà la ditta Unico Energia di Napoli ad eseguire l’installazione dei charge point a costo zero per il Comune e destinata ai veicoli elettrici nell’area adiacente il Parco Bucciante, a Fossacesia, e in piazza San Carlo, a Villa Scorciosa. Un’altra colonnina è prevista sul Lungomare di Fossacesia Marina, nei pressi della struttura comunale Baya Verde, che per entrare a disposizione degli utenti dovrà essere dapprima collegata alla rete elettrica.

“La diffusione sempre più marcata delle auto elettriche offre prospettive incoraggianti verso una maggiore sostenibilità ambientale nei trasporti e la nostra Amministrazione ha voluto dotarsi degli strumenti giusti per offrire un servizio a quanti hanno scelto di viaggiare green – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Con l’installazione delle prime colonnine elettriche proseguiamo nel nostro programma di rendere Fossacesia sempre attenta alla difesa dell’ambiente e del risparmio energetico. D’altro canto, tre anni fa – ricorda il Sindaco Di Giuseppantonio – siamo stati tra i primi comuni abruzzesi a votare in Consiglio comunale e a recepire una nuova norma del Testo unico dell’edilizia (articolo 4 del Dpr 380/2001) che vincola gli edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri e di nuova costruzione, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli”. Dal canto suo, l’Assessore alla Mobilità, Giovanni Finoro, afferma che “la sensibilità verso i temi sociali ed il rispetto per l’ambiente, oggi spinge chi viaggia spesso a scegliere le auto elettriche, prediligendo strutture in zone che contemplino punti di ricarica attrezzati. Per questo, oltre che per offrire un servizio ai cittadini di Fossacesia, si è pensato anche ad offrire ai turisti o a chi si trovasse di passaggio nel territorio a fare tappa nel nostro comune, sapendo di poter contare su un servizio di ricarica efficiente e ben distribuito nel territorio”.