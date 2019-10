Chieti, contro il tumore al seno arriva la Camminata della Salute

La manifestazione, promossa dall’Associazione Erga Omnes e da Effefit, si svolgerà venerdì 25 ottobre presso il Campus Universitario

CHIETI – L’associazione Erga Omnes, in collaborazione con Effefit, l’associazione studentesca 360 gradi, l’associazione studentesca Azione Universitaria ed il Circolo ricreativo universitario C.R.A.D., organizza: “Pink Walk – Camminata della salute. Muovi i tuoi passi nella prevenzione del tumore al seno”.

L’evento si svolgerà venerdì 25 Ottobre 2019, presso il Campus Universitario di Chieti. Si procederà alla registrazione dei partecipanti alle ore 17.30 presso il piazzale della facoltà di farmacia (alle spalle dell’I.T.A.B.). La camminata inizierà alle ore 18.00 e continuerà lungo il “Percorso Vitae”.

L’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, rivolta non solo agli studenti, ai docenti ed ai dipendenti universitari ma a tutta la cittadinanza, è parte del progetto “Pink care & empower yourself: Attiviamoci per ascoltare, prevenire e sostenere”, realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus”, con l’obiettivo di contrastare, attraverso attività di informazione, educazione e sensibilizzazione, il crescente aumento dei casi di neoplasia mammaria sul territorio abruzzese e di offrire supporto a pazienti e famiglie che si trovano a dover fronteggiare tale problematica.

Simone Masci, studente di Medicina, rappresentante di Azione Universitaria: “Abbiamo accolto, con piacere, l’invito a partecipare a questa importante iniziativa ideata dall’Associazione Erga Omnes. La prevenzione è uno dei più importanti strumenti che abbiamo a disposizione per la lotta contro il tumore al seno, motivo per cui non si può prescindere da un’adeguata sensibilizzazione e presa di coscienza di tutti noi”.

Lorenzo Battestini, studente di Medicina, rappresentante di 360 Gradi: “Nonostante nell’ultimo anno si siano registrati 2000 casi in meno di diagnosi di tumore secondo l’AIOM, il cancro alla mammella rimane la più frequente patologia tumorale in Italia con ben 53500 nuovi affetti solo nel 2019; eppure, si attesta un costante incremento delle persone che sopravvivono alla diagnosi e questo dato non può che porre l’accetto sull’importanza che riveste la prevenzione, il follow-up e la riabilitazione nella lotta al tumore al seno. Noi dell’Associazione 360Gradi non possiamo esimerci dall’offrire il nostro contributo per mantenere vivo l’interesse alla tematica ed è per questo che aderiamo con gioia all’iniziativa “La Camminata della Salute” dell’Associazione Erga Omnes”.

Pasquale Elia, Presidente Erga Omnes: “La camminata è un’importante iniziativa simbolica che vede la partecipazione delle associazioni studentesche, tutti uniti verso un obiettivo comune cioè sensibilizzare gli studenti universitari e la cittadinanza intera, oltre a coinvolgere coloro che vivono direttamente o indirettamente con la patologia (donne in rosa, familiari, caregiver, amici)”.