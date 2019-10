L’Impavida Ortona piega 3-1 il Synergy Mondovì all’esordio

ORTONA – Domenica, 20 ottobre, si ricomincia. La Sieco Impavida Ortona riceve la visita della Synergy Mondovì. Ad allietare il pubblico tra un set e l’altro le bambine della ginnastica ritmica ASD Armony che ringraziamo per il loro apporto allo spettacolo di oggi. Gli ospiti schierano in campo la temibile diagonale formata Pistolesi-Kadankov. Biglino e Presta al centro e gli schiacciatori Terpin e Borgogno, Libero Pochini. I padroni di casa rispondono con Pedron e l’opposto Marks, Menicali e Simoni al centro, Bertoli e Ottaviani di banda. Libero Toscani.

Primo set che parte equilibrato ma Ortona è più presente a muro, e sfruttando bene il gioco al centro riesce a mettere in seria difficoltà il sestetto di Mondovì. Più equilibrato il secondo parziale con la SIECO che tenta di partire forte ma viene subito ripresa dagli avversari. È un set giocato punto su punto con Mondovì avanti e la Sieco a tallonarla. Ospiti che però cedono nel finale, la SIECO continua il suo buon momento in fase di ricezione ed è facile per Marks trascinare i suoi alla vittoria del parziale. Incredibile quanto accaduto nel terzo set con la SIECO che butta al vento un vantaggio clamoroso e dal 16-12 si ritrova sotto 18-20. Inutile poi tentare il recupero. Gli ospiti sono lanciati verso la vittoria del terzo parziale. Quarto set che parte punto a punto, ma gli ortonesi trovano un allungo che fa ben sperare. I piemontesi tuttavia non sono domi e come nel set precedente ricominciano a macinare gioco avvicinandosi pericolosamente ai padroni di casa. La Sieco però tiene botta ed il set va avanti punto a punto, incerto. Poi sale in cattedra Christoph “Bibob” Marks decisivo nel lanciare lo sprint finale.

Tra i protagonisti della gara c’è senza dubbio Michael Menicali: «Primi due set di altissimo livello, così come il terzo. Ci siamo però bloccati in un paio di rotazioni, abbiamo avuto paura di farci rimontare ed è proprio quello che poi è successo. Per fortuna siamo riusciti ad uscirne alla grande, d’altronde era la prima partita e dobbiamo ancora rodare il nostro gioco».

Pedron: «Tre punti importantissimi contro una squadra tosta che l’anno scorso ha disputato un ottimo campionato e che in estate si è ulteriormente rinforzata. Se sono contento dei miei otto punti? Non guardo mai le statistiche, a me interessa vincere ed oggi ci siamo riusciti. Nel terzo set avevamo un buon margine di vantaggio e la tensione si è allentata. Di conseguenza siamo stati meno incisivi in attacco e meno precisi in fase difesa e ricezione. Abbiamo pagato questa disattenzione ma alla fine siamo riusciti a chiudere. La squadra è nuova e c’è ancora da registrare bene certi meccanismi».

Coach Nunzio Lanci: «Primi due set abbiamo giocato la pallavolo che dovremmo giocare per tutto il campionato. Pochi errori, molta pressione in battuta, attacchi precisi, molti meriti da parte nostra, pochi demeriti degli avversari. Poi ci siamo incastrati in un paio di rotazioni, non siamo riusciti nel cambio palla e Mondovì è rientrata subito in partita. Questo a sottolineare che siamo stati bravi ad interpretare la gara contro una squadra brava e attenta. Felici di aver cominciato nel migliore dei modi e tanta voglia di continuare così».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona – Synergy Mondovì 3-1 (25-18 / 25-21 / 22-25 / 25-20)

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 11, Pesare (L), Bertoli 13, Sesto n.e., Ottaviani 12, Pedron 8, Toscani (L), Del Frà n.e., Salsi n.e., Carelli 1, Marks 22, Astarita n.e., Menicali 11. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Synergy Mondovì: Milano n.e., Loglisci 10, Ristani n.e., Buzzi, Pistolesi, Terpin 12, Kadankov 5, Biglino 14, Pochini, Garelli, Borgogno 13, Presta 8. Allenatore: Marco Fenoglio. Vice Allenatore: Emanuele Negro

Durata Totale: 1h 36’

I Set: 21’

II Set: 23’

III Set: 26’

IV Set: 26’

Muri Punto: Ortona 12 – Mondovì 5

Aces: Ortona 4 – Mondovì 2

Errori Al Servizio: Ortona 14 – Mondovì 14

Le altre gare in programma:

Emma Villas Aubay Siena – Peimar Calci 3-2

BCC Castellana Grotte – Sacra Italia Chef Centrale Brescia 3-2

Olimpia Bergamo – Geovertical Geosat Lagonegro 3-1

Pool Libertas Cantù – Conad Reggio Emilia 1-3

Kemas Lampiel Santa Croce – Materdominivolley.it Castellana Grotte 3-0

Classifica:

Kemas Lampiel Santa Croce 3, Conad Reggio Emilia 3, Sieco Ortona 3, Olimpia Bergamo 3, Emma Villas Aubay Siena 2, BCC Castellana Grotte 2, Peimar Calci 1, Geosat Geovertical Lagonegro 0, Pool Libertas Cantù 0, Materdominivolley.it Castellana Grotte 0.

Prossima Gara:

domenica 27 ottobre, ore 18.00:

Conad Reggio Emilia – Sieco Service Impavida Ortona