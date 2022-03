Premio Italive 2021, vincono Aielli e Borgo Universo

Primo posto della classifica Cultura, Musica e Spettacolo per Borgo Universo davanti al festival Ravenna Jazz 2021

AIELLI – Aielli e Borgo Universo si aggiudicano il premio ITALIVE 2021 per la categoria: Cultura, Musica e Spettacolo. ITALIVE è una iniziativa avviata nell’aprile del 2011 dalla Markonet, con il patrocinio di Autostrade per l’Italia e del Ministero dei Beni Culturali.

L’obiettivo è di offrire informazioni sulle attività che animano il territorio, per garantire esperienze di viaggio originali e coinvolgenti e per promuovere il turismo di qualità, valorizzando lo straordinario patrimonio di arte, cultura, paesaggio, tradizioni popolari, agroalimentari ed enogastronomiche del nostro Paese.

Borgo Universo si posiziona al primo posto della classifica Cultura, Musica e Spettacolo, davanti al festival Ravenna Jazz 2021, al Festival di Musica da camera di Urbino, e l’Emilia Romagna Festival.

“Continuiamo a raccogliere i frutti della sinergia tra comunità e Amministrazione comunale”, ha dichiarato il Sindaco Enzo Di Natale. “Questo premio ci rende felici e coscienti del lavoro che c’è ancora da fare, per la rinascita di Aielli e della Marsica stessa. Questo per noi è solo il punto di partenza, un riconoscimento importante che non ci distoglie dall’obiettivo di continuare a puntare su arte e cultura, soprattutto in questi periodi difficili. Vogliamo contribuire alla crescita dell’attrattività del territorio e alla scoperta delle sue risorse tradizionali dando impulso alla quantità e alla qualità dei flussi turistici”.

La Targa d’onore verrà consegnata durante una cerimonia organizzata per il prossimo 28 Marzo presso lo Stadio di Domiziano, Area Archeologica di piazza Navona a Roma, ore 10,30.

A riceverla sarà il sindaco di Aielli.