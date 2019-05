Chieti, Campus Estivo 2019: quando, come partecipare

“La Bella Estate per Tutti: Giocando si impara” è il titolo del campus che si terrà dal 10 giugno al 30 agosto presso la ludoteca comunale di via Amiterno, a Chieti Scalo

CHIETI – La Presidente dell’Azienda “Chieti Solidale” Srl, Sonia Spinozzi e i componenti del CdA, Alfiero Corbo e Alessandro Ferrara, rendono noto che l’Azienda “Chieti Solidale”, ha organizzato anche quest’anno, dal 10 giugno al 30 agosto (con sospensione del servizio dal 5 al 23 agosto), presso la ludoteca comunale di via Amiterno, a Chieti Scalo, il campus estivo “Giocandosimpara” per offrire nei mesi estivi opportunità di socializzazione e di svago ai bambini della città.

Fasce orarie previste:

FASCIA 1: € 20,00 dalle ore 8,00 alle ore 12,30 SENZA PRANZO

FASCIA 2 : € 25,00 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 SENZA PRANZO

Garantendo qualità dei servizi e professionalità degli operatori, la quota di partecipazione continuerà ad avere tariffe molto contenute grazie al contributo del Piano di Zona dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Chieti.

Ogni settimana verrà scelto un tema sul quale costruire opportunità di gioco e di divertimento grazie a laboratori di movimento, giocoleria, yoga, racconti animati, gare a squadra. Posti riservati andranno ai minori provenienti da famiglie in difficoltà affidati al Servizio Sociale Professionale mentre particolare attenzione sarà posta all’integrazione dei minori con disabilità, le cui richieste saranno accolte sulla base di un piano concordato con le famiglie ed il Servizio Sociale Professionale al fine di garantire anche un eventuale sostegno individuale che accompagni il minore nei percorsi di socializzazione e di gioco.

Sul sito www.chietisolidale.it e sulla pagina facebook animazione in rete è possibile visionare regolamento e scheda d’iscrizione al campus.

MODALITÁ DI ACCESSO, ISCRIZIONI

Il campus “Giocandosimpara” accoglie 50 bambini dai 3 agli 11 anni. Le iscrizioni in sovrannumero saranno accettate con riserva. Per l’accesso alle strutture verrà stilata apposita graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo delle domande.

Le iscrizioni potranno essere consegnate c/o la sede distaccata della Chieti Solidale Srl “Centro Ragazzi 2000 – Piazza San Pio X, 59 – Chieti Scalo- tel.0871/574899” il LUNEDÌ dalle ore 8.30/12.30 e dalle 15.00/17.00 e c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chieti/Servizio Integrazione, in viale Amendola, nei seguenti giorni e fasce orarie: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9,30 alle 12,30.