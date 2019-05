Chieti, Elezioni Parlamento Europeo: orario uffici e informazioni

CHIETI – L’Assessore all’Anagrafe e Servizi Elettorali, Giuseppe Giampietro, comunica che, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo indette per domenica 26 maggio 2019, al fine del rilascio della carta d’identità e della tessera elettorale, l’Ufficio Anagrafe del Comune, situato in Corso Marrucino 81, resterà aperto con orario continuato nei seguenti giorni ed orari:

venerdì 24 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle 17.45;

sabato 25 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle 17.45;

domenica 26 MAGGIO: dalle ore 7.00 alle 21.45

l’Ufficio Elettorale, situato in Via delle Robinie 5, effettuerà, invece, le seguenti aperture straordinarie

venerdì 24 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle 18.00;

sabato 25 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle 18.00;

domenica 26 MAGGIO: dalle ore 7.00 alle 23.00

L’Assessore Giuseppe Giampietro ricorda altresì che il servizio per il rilascio dei certificati medico-legali ai cittadini elettori fisicamente impediti verrà garantito, ove ne ricorrano i presupposti medico-legali, presso lo stabile ex-INAM, in via Martiri Lancianesi n.17, Ambulatorio di medicina legale, 1° piano, previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0871.358776/358746 e nei giorni:

SABATO 25 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle 12.00;

DOMENICA 26 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00