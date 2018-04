Chieti, bando per l’assegnazione di manufatti cimiteriali nel nuovo Cimitero

CHIETI – Lo scorso 5 aprile 2018 è stato pubblicato il bando per l’acquisizione delle domande per l’assegnazione in concessione d’uso dei manufatti cimiteriali e dei suoli per cappelle che saranno realizzati nel 1° lotto funzionale​.

“In data 5 aprile 2018 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di manufatti cimiteriali e suoli per cappelle gentilizie nel 1° lotto funzionale del nuovo Cimitero Comunale di Chieti, che sarà realizzato in località Santa Filomena: “Parco della Memoria – Chieti Scalo”.

È possibile presentare la domanda presso gli uffici della concessionaria del Comune di Chieti alla Via P. De Virgiliis, 6, in Chieti Scalo.

Per info: tel. 0871.47.80.11 – parcodellamemoria.chieti@gmail.com.

Il bando integrale può essere scaricato sul sito www.parcodellamemoria.com.

I lavori del 1° lotto funzionale avranno inizio entro il mese di maggio e saranno portati a termine nei successivi 18 mesi.”

“Parco della Memoria – Chieti Scalo S.r.l.” è una Società di Progetto, costituita ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) dalle imprese che, in promessa d’A.T.I., si sono aggiudicate la gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Chieti per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo Cimitero Comunale di Chieti.