Roberto Re a Montesilvano per il nuovo corso sulla comunicazione

Tappa abruzzese per il nuovo seminario che coinvolgerà diverse città in tutta Italia. Tema dello stesso come creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro

MONTESILVANO – É partito lo scorso 27 febbraio e coinvolgerà ben 20 città in tutta italia la full immersion di Roberto Re sull’efficacia della comunicazione, finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro. Oggi, martedì 10 aprile dalle 18.30 alle 23.30 sarà a Montesilvano in via Carlo Maresca 10, per la tappa abruzzese.

Dal titolo “Il Ponte della Comunicazione” il nuovo corso organizzato dalla Roberto Re Leadership School, società di formazione fondata da Roberto Re, l’Anthony Robbins italiano, con 25 anni di attività alle spalle.

Che la comunicazione sia un fattore fondamentale lo spiega lo stesso Re:

“In una società in cui siamo perfettamente consapevoli della grande rilevanza che la comunicazione ha nei nostri rapporti interpersonali, appare fondamentale come sapersi relazionare in ogni aspetto della quotidianità sia estremamente importante. La comunicazione è fondamentale: ci si confronta con i colleghi, si parla con gli amici, si creano relazioni. La comunicazione, di qualità, è uno degli strumenti che oggi ci permette di generare risultati. Avere una comunicazione chiara ed efficace, che non lasci spazio a fraintendimenti, è uno degli elementi chiave per creare e mantenere nel tempo dei rapporti sani, positivi e duraturi sia nel mondo professionale che nella vita di tutti i giorni”.

Nello specifico, verranno mostrate le strategie per creare una comunicazione di qualità all’interno della propria squadra, che si tratti del team di lavoro o della propria famiglia, al fine di appianare le divergenze con facilità e focalizzarsi insieme sui risultati. Si tratta dunque di un ciclo di appuntamenti con un obiettivo ben preciso: facilitare i rapporti con l’altro in ogni passaggio della routine quotidiana.

Il corso è incentrato su una serie di argomenti che spaziano dalle motivazioni che distruggono i rapporti, ai metodi per abbassare la propria intensità emotiva, dal disinnescare potenziali situazioni esplosive ai cinque passi per una comunicazione eccellente.

INFO

Tutti i partecipanti riceveranno: un manuale di 150 pagine in edizione limitata e creato in esclusiva per il nuovo seminario, un libro a scelta tra i best seller della collana di Roberto Re e una consulenza strategica personale gratuita di 45 minuti con uno dei trainer della scuola.

PROSSIME TAPPE:

10 Aprile – Montesilvano (PE)

11 Aprile – Bologna

12 Aprile – Trieste

16 Aprile – Cagliari

17 Aprile – Brescia

18 Aprile – Bari

15 Maggio – Venezia

16 Maggio – Parma

17 Maggio – Viareggio

18 Maggio – Salerno