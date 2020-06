Chieti, un aiuto agli animali del canile dal Censorino Teatino

Il gruppo ha donato chilogrammi di pane per circa 200 ospiti del Canile Municipale, che hanno sofferto per le restrizioni dell’emergenza Covid

CHIETI – Anche gli animali, ed in particolare gli amici a quattro zampe ospiti dei canili, ancora in cerca di una famiglia che gli adotti, hanno sofferto per le restrizioni dell’emergenza Covid19. A Chieti è corso in loro aiuto il gruppo del “Censorino Teatino al Servizio del Cittadino” che si sta tanto adoperando in questi ultimi mesi per aiutare le famiglie della città che si trovano in ristrettezza economica e che abbisognano di aiuto con la “Spesa Sospesa” e l’iniziativa “Carburante Solidale”.

Nella mattina di domenica 31 maggio 2020, Cristiano Vignali con i volontari Salvatore Marino, Alberto Tucci e Mario Collecorvino, hanno fatto visita al Canile Municipale di Chieti, dedicato ad “Achille Bonincontro”, volontario animalista scomparso nel 2002, donando decine di chilogrammi di pane per gli affettuosi circa 200 ospiti della struttura, attualmente gestita dall’Associazione “Amici degli Animali” (Asada).

A tal proposito, Cristiano Vignali del Censorino Teatino ha dichiarato che la Spesa Sospesa è caratterizzata soprattutto dalla donazione di alimenti freschi di giornata alle famiglie della città; aveno un surplus di pane non consumato, si é deciso di donarlo ai volontari del canile municipale per gli amici a quattro zampe.

“Grazie di cuore al Censorino Teatino” ha dichiarato la volontaria Asada Margara Romano che ha spiegato “qui i cani accalappiati sul territorio, provenienti dal Canile Sanitario di Lanciano, vengono monitorati continuamente ed abituati alla socializzazione sia con gli altri animali, sia con l’uomo, in attesa di una possibile adozione. Abbiamo diversi volontari provenienti da Chieti e dai centri limitrofi, ma una mano è sempre ben gradita”.

Infine, il Censorino Teatino lancia un appello: “Cogliamo l’occasione per sollecitare i finanziamenti promessi dal Comune di Chieti al canile municipale “.

Per chi volesse aiutare il Canile Municipale di Chieti può rivolgersi al numero dell’Associazione Amici degli Animali (Asada), 3471519705.