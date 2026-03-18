Premio Cambiamenti 2026: a Pescara la finale Abruzzo–Molise

PESCARA – Sono tredici le start-up ai nastri di partenza della finale interregionale per Abruzzo e Molise dell’edizione 2026 del Premio Cambiamenti (dal titolo “Nuove Rotte, mappe traiettorie e strategie per le imprese italiane”), la manifestazione voluta dalla Cna e giunta alla sua nona edizione con l’obiettivo di promuovere il pensiero innovativo delle giovani imprese.. Domani mattina l’appuntamento è fissato alle ore 9, a Pescara, nell’aula 31 del Dipartimento di Economia dell’Università di Chieti-Pescara, in viale Pindaro. Dalla selezione uscirà designata l’impresa che prenderà parte alla finale nazionale, in programma a Roma il 23 aprile prossimo.

Sul piano geografico, le province dell’Aquila, di Chieti e di Pescara hanno quattro imprese a testa, mentre una arriva dalla provincia di Campobasso. Le tredici imprese protagoniste del confronto finale sono state selezionate tra le 46 iscritte ai nastri di partenza: si tratta di “Adamo R&S Lab”; “Airis Avio Lab”; “Air Shot X”; “Anostra”; “Home Parking”; “ItaliKush”; “Kiwui”; “Lex Capital”; “Myconic”; “Now Vision”; “Pe Space”; “Snap Tech”; “Younique”. Tutte hanno inscritto nel proprio Dna l’uso delle nuove tecnologie – inclusa l’Intelligenza artificiale – e sviluppato sofisticate applicazioni utilizzate nei campi più disparati: dall’agricoltura ai servizi, passando per i servizi finanziari, l’abbigliamento e tanti altri settori produttivi. A scegliere quale impresa potrà partecipare alla kermesse conclusiva nella Capitale, che mette in palio importanti premi in denaro (20mila euro alla prima classificata; due premi da 5mila appannaggio di seconda e terza, oltre a numerosi benefit) sarà il voto combinato della giuria tecnica e della platea di studenti che domani mattina sarà nell’aula 31.

La selezione è stata operata dalla giuria tecnica composta da Marco Tuci (referente regionale del Premio Cambiamenti Abruzzo-Molise); Salvatore Florimbi (vice segretario generale vicario della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; Andreea Mighiu (EEN senior advisor dell’Agenzia di Sviluppo dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara); Lucio Boschi (presidente Cna Giovani Imprenditori Abruzzo) e Giuseppe Di Biase (consulente aziendale).

All’evento saranno presenti, per la Cna, il responsabile nazionale del Premio, Luca Iaia e il direttore regionale Silvio Calice. Per l’università, i professori Alberto Simboli (referente per la terza missione del Dipartimento di Economia; il direttore dello stesso Dipartimento, Alessandro Sarra; la presidente del corso di laurea in Business Administration, Laura Berardi.