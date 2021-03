Chieti, agevolazioni Tari: lettera a Regione per trovare soluzioni in comune

Il Sindaco Ferrrara e De Cesare: “Sono decine le realtà produttive che soffrono, serve un’iniziativa per trovare soluzioni”

CHIETI – Missiva alla Regione da parte del vicesindaco con delega alle Attività Produttive Paolo de Cesare, per sollecitare interventi finalizzati al sostegno delle imprese che hanno sospeso, o anche ridotto, l’attività nel periodo dell’emergenza coronavirus.

“Il momento richiede grande attenzione alle categorie che sono rimaste penalizzate dai lockdown e dalla pandemia – così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco Paolo De Cesare – a causa delle condizioni economiche del Comune, purtroppo, abbiamo possibilità di intervento limitate in al momento, da questa consapevolezza e dalle istanze di cui molte realtà produttive teatine ci hanno investito, parte l’iniziativa di chiedere alla Regione Abruzzo di adottare agevolazioni sostanziali di sostegno economico, che, insieme ai ristori, potrebbero concretamente dare supporto alle attività produttive e dare il là a quel percorso di rilancio delle economie locali che è fondamentale per evitare le tinte più cupe della crisi sistemica legata alla pandemia.

Facciamo riferimento a misure che riguardano nello specifico la Tari, affinché si trovi un modo che ristori tutti i codici ATECO a cui i vari decreti e le numerose ordinanze hanno imposto, in una necessaria ottica di contenimento della pandemia, limitazioni e/o sospensione assoluta dell’esercizio. Nella lettera si chiede di rinvenire risorse commisurate al rimborso in toto del tributo, cercando un percorso possibile attraverso le normative vigenti, che tenga da conto il concreto problema vissuto da diversi settori che sono rimasti fermi e improduttivi per mesi. Siamo inoltre pronti ad avviare sin da subito un colloquio costruttivo e fattivo per arrivare a soluzioni condivisibili anche con altre realtà territoriali, ove fosse possibile, in modo da sottoporre il problema al Governo Nazionale con una maggiore eco e sistematicità”.