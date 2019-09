Chiese Pescara: info e orari Sante Messe

Le Chiese di Pescara con informazioni storico-artistiche, contatti e orari di celebrazione delle Sante Messe. L’elenco completo

PESCARA – Tra i tesori di Pescara un posto di rilievo è occupato sicuramente dalle tante chiese disseminate tra le via principali e la periferia. La maggior parte sono abbastanza recenti dal punto di vista architettonico. Vediamo in sintesi la descrizione e la posizione di ciascuna di esse. le informazioni utili e gli orari di celebrazione delle Sante Messe.

Cattedrale di San Cetteo

L’edificio costruito dal 1933 al 1938 su progetto dell’architetto Cesare Bazzani, sorge sul sito di una precedente chiesa dedicata a San Cetteo, patrono di Pescara. Sante Messe orario Invernale: Feriale : 7,30 – 8,30 – 18,00; Festivo : 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,00. Sante Messe orario Estivo: Feriale : 7,30 – 8,30 – 18,30; Festivo : 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30

Santuario della Divina Misericordia (Chiesa del acro Cuore)

Iniziato nel 1886, sorge in piazza del Sacro Cuore, uno slargo di Corso Umberto I. Si tratta di una della Chiese più importanti della città, dala quale parte la Processione del Venerdì Santo. Per contatti rivolgersi al numero 0854223807.

Chiesa dello Spirito Santo

Si trova tra Corso Vittorio Emanuele II e la stazione Centrale. Progettata dall’architetto Marcello Piacentini e completata dall’archtetto Francesco Speranzini, fu aperta al culto il 20 settembre 1962. Per contatti si invita a contattare il numero 085294314. Santa Messa Feriale 8:00 e 18:30; Festivo 8:30, 10:00, 11:30, 18:30

Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario

Fu costruita dall’architetto Goffredo Triboletti in sostituzione della vecchia chiesa del Rosario lungo via dei Bastioni, distrutta nel 1943; fu inaugurata nel 1957. Si trova in via Camillo Benso Conte di Cavour, 9. Per contatti rivolgersi al numero 0854712666.

Chiesa di Sant’Andrea

Dedicata al secondo santo principale di Pescara, si trova in Via Perugia 12, in una traversa di Piazza Italia, presso il vecchio rione del Borgo Marino, nel cuore delle principali sedi amministrative del Municipio e della Prefettura Provinciale. Consacrata nel 1962 ad opera dell’architetto Eugenio Maria Rossi. Per contatti rivolgersi al numero 0854212198.

Chiesa di San Pietro Apostolo, o “chiesa del Mare”

Costruita dall’architetto Guido Crescenzi nel 2005 sull’area dell’ex teatro Pomponi, in Piazza I Maggio. Per contatti rivolgersi al numero 0854216864. Orario messe feriali 9.00 – 18.00; Orario messe festive 9.30 – 11.30 – 18.00

Chiesa convento di Sant’Antonio di Padova

Iniziata nel 1930 e terminata nel 1949, si trova in Viale Antonio Sabucchi 37. Per contatti rivolgeri al numero 085 421 1161. S. Messa Feriale 6,30- 8- 9- 18; Festivo 8- 9,30- 11- 12,15- 17- 18,30; Santo Rosario 6 – 17,20; Adorazione Eucaristica ogni Giovedì alle ore 17; Confessioni 8-12 e 16-19

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Situata nella zona della Marina Nord, in via Mezzanotte 62, è di costruzione moderna, edificata tra il 1966 e il ’68 su progetto dell’architetto Speranzini. Per contatti rivolgersi al numero 08560305.

Chiesa di San Paolo Apostolo

Situata nel quartiere Zanni, in Via Montanara, fu costruita nel 1986 da Paolo Dabbeni. Per contatti rivolgersi al numero 0854713083.

Chiesa di Gesù Buon Pastore

Si trova nella zona nord, lungo viale Giovanni Bovio. Fu costruita per volere delle religiose Suore Ravasco nel 1973 e inaugurata con celebrazione del Monsignor Antonio Iannucci l’8 dicembre 1975. Per contatti rivolgersi al numero 08572609.

Chiesa di Gesù Bambino

Al confine con Montesilvano, è stata realizzata nel 1993 ad opera dell’architetto Gaetano Colleluori. Per contatti rivolgersi al numero 08573000.

Basilica della Madonna dei sette dolori

Si trova nel rione Colli e risale al XVII secolo. Per contatti rivolgersi al numero 085413234. S Messe Giorni feriali: 6.00 – 7.30 – 9.00 – 18.30 – 19.30; Messa prefestiva: 20.00; Giorni festivi: 6.30 – 8.00 – 9.30 – 10.45 – 12.00 – 18.30 – 20.00

Chiesa di Cristo Re

La chiesa è stata costruita nel 1973 dai Padri Gesuiti e si trova in Via del Santuario 160

Parrocchia di San Giovanni Battista e San Benedetto abate

Costruita nel 2008 ad opera dell’architetto Angelo Campo, si trova in Strada Pandolfi. Per contatti rivolgersi al numero 085411463. SS. Messe Festivi 9.00 – 11.00 ; feriali 8.30; prefestivi 18.30.

Chiesa di San Giuseppe sposo di Maria

Sorta nel quartiere dell’Ospedale nuovo, accanto alla vecchia chiesa settecentesca oggi sconsacrata, è stata costruita negli anni ’50 dall’architetto Francesco Speranzini. Per contatti rivolgersi al numero 0854217534.

Chiesa di Santo Stefano Primo Martire

Situata nella zona dell’ospedale, in via Monte Bove, la chiesa risale al primo ‘900, restaurata in cemento armato e per questo presentante un aspetto moderno.

Chiesa della Trasfigurazione del Signore

Si trova in Via Colle Marino 127. Per contatti rivolgersi al numero 0854712645.

Chiesa del Cuore Immacolato della Vergine Maria

Progettata nel 1919 e realizzata successivamente nel 1946-47 dall’architetto Lillo Barbera, i trova in Via Amerigo Vespucci 65. Per contatti rivolgersi al numero 08565488. Sante Messe alle 09.00 alle 11.00 e la sera alle 19.00.

Chiesa della Beata Vergine Maria Stella Maris

La chiesa fu costruita nel 1936 lungo il viale Edoardo Scarfoglio nella zona della Pineta Dannunziana. Per contatti rivolgersi al numero 08561676. SS. Messe feriali: 8:30; 18 ( con l’ora solare ) 19 ( con l’ora legale ); S. Messa prefestiva: 18 ( con l’ora solare ); 19 ( con l’ora legale ); SS. Messe festive: 8:30, 10, 11:30, 18

Chiesa di San Luigi Gonzaga

Progettata nel 1963 dall’ingegnere Camillo Michetti, sorge a sud di Pescara, presso il Parco Ex Caserma Di Cocco, in piazza San Luigi Gonzaga. Per contatti si invita a contattare il numero 08566321.

Chiesa del Santissimo Crocifisso a Villaggio Alcione

Si trova al confine con Francavilla al Mare, nel borgo di Villaggio Alcione. Fu costruita nel 1966 da Paride Pozzi. Per contatti rivolgersi al numero 0854554005.

Chiesa di Gesù Risorto

Si trova nei pressi dello Stadio Adriatico, in Via Francesco Filomusi Guelfi. Costruita negli anni ’90, ma ristrutturata completamente. Per contatti rivolgersi al numero 08560206.

Santuario Madonna del Fuoco

Costruita nella periferia ovest di Pescara, presso la cosiddetta zona di “Villa del Fuoco”. Per contatti rivolgersi al numero 08551970.

Chiesa vecchia di San Pietro Martire

Si trova a Fontanelle Vecchia sulla via Tiburtina e risale al 1763. Per contatti rivolgeri al numero 08551177.

Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio

Chiesa del quartiere Rancitelli, è stata costruita nel 1990 e si trova in Via Alessandro Volta 22. Per contatti rivolgersi al numero 0854310166

Chiesa dei Santi Angeli Custodi

Principale chiesa dei Rancitelli, è stata costruita nel 1968 da Speranzini. Si trova in vai Lago della Posta 6/9. Per contatti rivolgersi al numero 0854310166.

Chiesa di San Gabriele dell’Addolorata

Progettata dall’architetto Francesco Speranzini, fu costruita negli anni ’60 in via Rio Sparto, nel quartiere di San Donato. Per contatti rivolgersi al numero 08551136.

Chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa

Principale chiesa dell’unica contrada pescarese San Silvestro Colle, dedicata a San Silvestro Papa e San Giovanni Battista. Per contatti rivolgeri al numero 0854981134.

Monastero delle Carmelitane

Si trova presso il cimitero comunale sotto il Colle San Silvestro, in via Monte Carmelo.