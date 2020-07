Chara Neophytou primo acquisto del Chieti Calcio Femminile

CHIETI – Ecco il primo colpo sul mercato per il Chieti Calcio Femminile: vestirà la casacca neroverde nella nuova stagione sportiva 2020/2021 la giocatrice cipriota Chara Neophytou. L’arrivo a Chieti è stato possibile anche grazie alla collaborazione della Soccer Generation Sports Agency.

Classe ’96, la Neophytou lo scorso anno ha giocato in Prima Divisione Greca con la maglia del Avantes Chalkidas segnando due reti. In passato è stata in forza alle Apollon Ladies a Cipro, Aris Salonicco e Amazones Dramas in Grecia.