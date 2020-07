“Autentica”, primo singolo per Chiara Hudson [VIDEO]

La pescarese Chiara Falasca vincitrice del Festival Nazionale “Borgo In Canto”, presenta il suo primo brano dal titolo “Autentica”

PESCARA – In radio e in tutti i digital store il primo singolo di Chiara Hudson, vincitrice del Concorso Nazionale di Musica Live a Borgorose (RI), Borgo In Canto, concorso nato con lo scopo di scoprire e promuovere voci e volti nuovi nell’ambito della musica leggera italiana e internazionale e nel contempo di diffondere e valorizzare la cultura musicale, organizzato da Noemi Rapetti e Michela Olivieri. Il concorso offre numerosi premi tra cui il premio discografico con la Joseba Publishing, che nel 2019 ha visto Chiara Hudson come vincitrice.

“Autentica” è il singolo che nasce dal premio discografico ed è un brano che porta le firme di Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa, Giampaolo Pasquile e la stessa Chiara Falasca. Arrangiato da Giampaolo Pasquile, il brano è prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing.



Chiara: “Il progetto, nato dopo la vincita del concorso, è stato un’opportunità per me per cimentarmi nella scrittura di brani, stando al fianco di professionisti del settore che hanno saputo consigliarmi al meglio su tutti i campi. Tutto ciò ha permesso una crescita maggiore nel mio percorso musicale, che fino ad ora si era limitato solamente alla parte performativa ed interpretativa, aprendomi altre strade, infatti ho tutte le intenzioni di migliorare la mia parte compositiva e di scrittura avvalendomi anche di software adatti. Il brano si può definire una sorta di flusso di coscienza del mio approcciarmi alle nuove sfide che la vita mi pone: le paure, le incertezze ma anche le sicurezze e i valori che mi porto dietro, che mi permettono di affrontare nuovi ostacoli e nuove avventure”.

BIOGRAFIA

Chiara Hudson nasce il 10 maggio del 1997 a Pescara. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è laureata in Design all’Università d’Annunzio di Chieti/Pescara e attualmente sta frequentando la magistrale in Design della Comunicazione all’ISIA di Faenza. Ha sviluppato la sua passione per il canto sin dall’età di 15 anni, ispirandosi alla musica pop e rock, caratterizzandosi comunque per le sue qualità vocali e la sua versatilità. Ha collaborato con diversi gruppi di vario genere e nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo da solista in lingua inglese “Cross The Line”, con il quale si è affermata nel concorso canoro “Borgo in Canto” di Borgorose (RI), vincendo il premio discografico messo in palio dall’etichetta Joseba Publishing in coproduzione con l’Associazione stessa “Borgo in Canto”. Inoltre si è cimentata in numerosi concerti all’estero sia da solista, sia con gruppi musicali.