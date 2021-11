Ceteas Montesilvano – Futura Volley Teramo 1-3: il racconto del match

MONTESILVANO – Grande partita per la LG Umby Racing Futura Volley Teramo, che portandosi a casa la terza partita di campionato B2, batte tutte le squadre abruzzesi presenti nel proprio girone. La partita di sabato, giocata nel Palaroma di Montesilvano, ha visto entrare in campo le ragazze allenate da Marcela Corzo contro la Ceteas Volley Montesilvano, partita combattutissima, vinta 1-3 per le ragazze bianco rosse.

Già dal primo momento di gioco si è potuta vedere la tenacia di entrambe le squadre, il primo set vede la vittoria delle ragazze teramane per 24-26. La LG Umby Racing Futura Volley Teramo vede una rimonta della Ceteas Volley Montesilvano nel secondo set, che non arrendendosi dopo il primo, conquistano il secondo set con un punteggio di 25-16.

Il terzo set vede una grande risposta delle ragazze bianco rosse, che con determinazione conquistano questo set con un punteggio di 18-25. Nell’ultimo set il palazzetto del Palaroma di Montesilvano vede un vero e proprio spettacolo, un set combattutissimo, giocato con tutte le forze possibili, che vede premiare la tenacia e la resistenza delle ragazze teramane per 28-30.

Questa vittoria porta la LG Umby Racing Futura Volley Teramo al secondo posto nella classifica del campionato B2, un ottimo risultato per i grandi lavori delle ragazze teramane allenate da Marcela Corzo. Le ragazze della LG Umby Racing Futura Volley Teramo, dopo un riposo nella quarta giornata di campionato, giocheranno in trasferta contro la Farmacia Casciotti V.MC a Porto Potenza Picena il 13 novembre 2021.