1° Master online in Management & Innovazione d’impresa a Teramo

TERAMO – Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università Mercatorum e Confassociazioni University.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza».

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico».

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a master@atsc.info