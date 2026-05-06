L’Abruzzo sostiene la strategia europea “Right to Stay” contro lo spopolamento

BRUXELLES – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato al lancio della strategia europea “Right to Stay”, presentata al Parlamento europeo dal vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Al centro dell’iniziativa il riconoscimento del diritto delle comunità a restare, vivere e lavorare nei territori d’origine, grazie a servizi, infrastrutture e opportunità adeguate.

Marsilio ha ricordato l’impegno dell’Abruzzo contro lo spopolamento delle aree montane e interne, con una legge regionale già attiva e prossima al rifinanziamento. “Il diritto di muoversi è fondamentale, ma deve essere una scelta, non una necessità dettata dalla mancanza di servizi, studio, lavoro o sanità”, ha dichiarato il Presidente, confermando la disponibilità dell’Abruzzo a candidarsi come regione pilota per sperimentare le nuove politiche europee.

All’incontro erano presenti anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il Ministro delle Finanze cipriota Makis Keravnos e la Presidente del Comitato europeo delle Regioni Kata Tüttő.