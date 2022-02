Cerimonia di commemorazione dell’ex Questore di Fiume Palatucci

PESCARA – Domani, mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 11.00, in Piazza Italia, nel giardino pubblico prospicente il Palazzo del Governo, davanti all’ulivo e alla targa in sua memoria, si terrà la cerimonia di commemorazione dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto il 10 febbraio 1945, nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

La cerimonia, organizzata dalla Polizia di Stato, sarà presieduta dal Questore Luigi Liguori e vedrà la presenza del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, del Sindaco di Pescara Carlo Masci e di altre Autorità locali, civili e militari nonché di una rappresentanza degli studenti del Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara che forniranno un loro prezioso contributo.