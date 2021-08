Cerasuolo a Mare, l’ottava edizione fa tappa a Montesilvano: ecco quando

Si svolgerà dall’11 al 13 agosto la rassegna enogastronomica che coinvolgerà be 37 cantine e dieci punti di degustazioni

MONTESILVANO – Dall’11 al 13 agosto torna la rassegna “Cerasuolo a Mare”, giunta all’ottava edizione. La tappa di Montesilvano, che concluderà la manifestazione, è stata presentata alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore al Turismo Deborah Comardi, del direttore di Confesercenti Gianni Taucci e del rappresentante della Fiba Elio Di Giuseppe.

Soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis: “E’ un piacere per noi presentare per l’ottavo anno questa manifestazione, un evento che da anni si svolge sulla nostra riviera. Questa è una creatura nata a Montesilvano e fa piacere quanto questa manifestazione negli anni sia stata estesa anche ad altri territori. Un ringraziamento agli organizzatori, ai quali abbiamo dato un piccolo contributo certi che questo è un evento importante per la città. L’incremento delle cantine è il dato di come le aziende vinicole siano convinte della bontà di questa iniziativa”.

“Tra le novità di quest’anno l’ingresso di nuove cantine che hanno aderito all’iniziativa – afferma il direttore Taucci – , 37 contro le 31 del 2020, i punti di degustazione sono 10, in più ne abbiamo aggiunto uno mobile a Largo Venezuela. Si parte da Bagni Bruno fino a Largo Venezuela con assaggi e degustazione di prodotti e vini abruzzesi, con spazio ai piatti di pesce. Montesilvano è la tappa in cui ci fermeremo più giorni, non solo perché la rassegna è nata 8 anni fa in questa città, ma perché è uno degli appuntamenti più attesi”.

“Come tutte le manifestazioni che crescono Cerasuolo a Mare sta dimostrando negli anni di avere tutti i requisiti per diventare un punto di riferimento dell’estate montesilvanese – ha spiegato l’assessore Comardi -. Un evento di successo che valorizza il nostro territorio e il turismo enogastronomico abruzzese. Ringrazio Confesercenti per l’ottima organizzazione e Fiba. Siamo certi che la nostra tappa vedrà la partecipazione di un pubblico numeroso”.

Elio Di Giuseppe presidente di Fiba Pescara: “La manifestazione è nata nelle stanze della nostra rete di imprese. Quello che mi piace sottolineare di questa rassegna è la diffusione della cultura del vino. Interverranno infatti dei sommelier per spiegare le caratteristiche dei vari vini. Bere bene significa bere responsabilmente”.