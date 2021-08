2° Trofeo Città di Spoltore – Memorial Daniele Berardocco: i risultati

SPOLTORE – Seconda edizione da applausi del Trofeo Città di Spoltore in memoria di Daniele Berardocco, una delle vecchie glorie del ciclismo a Spoltore. Molto viva la partecipazione con una sessantina di giovanissimi tra i 7 e i 12 anni impegnati nelle batterie di gara su strada (in un circuito totalmente chiuso al traffico) e una colorita appendice dedicata ai giovanissimi promozionali di scena nella gimkana.

Pur con tutte le dovute precauzioni legate al contenimento della pandemia da Covid-19, l’Addesi Cycling (con in testa l’azzurro del paraciclismo Pierpaolo Addesi) e il comitato organizzatore in loco coordinato da Antonio Dottore hanno deciso di allestire questo evento, a distanza di due anni, per permettere ai giovanissimi di pedalare in allegria, in sicurezza e poter vivere quei momenti di socializzazione che l’emergenza sanitaria ha fatto venire meno, ritrovando il calore del pubblico presente in piazza Di Marzio ad applaudire uno ad uno ogni baby partecipante.

Ed è stato proprio con questo spirito che la manifestazione è stata portata a termine con successo alla presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Spoltore (i consiglieri Angela Scurti, Stefano Burrani e Carlo Pietrangelo) e i familiari del compianto Daniele Berardocco (la madre Grazietta, i fratelli Vincenzo e Roberto) e di Mauro Marrone (presidente regionale FCI Abruzzo) nel corso delle gare e delle premiazioni.

A livello individuale da segnalare le vittorie di Jacopo Caggianelli (Ludobike) e Gaia Gonnella (Ludobike) tra i G2, Francesco Coletta (Pedale Teate) e Matilde Donati (Amici della Bici Junior) tra i G3, Riccardo D’Andrea (Amici della Bici) e Martina Giuliese (Ludobike) tra i G4, Riccardo Esposito (Pedale Teate) e Noemy Ferrusi (Pedale Sulmonese) tra i G5, Luca Santangelo (Pedale Sulmonese) tra i G6.

Nella classifica per società, ad ottenere il punteggio maggiore per la miglior somma di piazzamenti individuali è stata la Ludobike (squadra pugliese di Bisceglie) con 63 punti, a seguire l’Amici della Bici Junior (52), il Pedale Sulmonese (33), il Pedale Teate (30) e la Polisportiva Pennese (17).