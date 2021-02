Castelnuovo Vomano-Atletico Terme Fiuggi, la presentazione del match

CASTELNUOVO VOMANO – Prima giornata del girone di ritorno per il Castelnuovo Vomano che nell’avvio della seconda parte del torneo ospiterà il Fiuggi. All’andata, all’esordio assoluto in serie D, arrivò la vittoria esterna 1-0 in terra laziale grazie alla rete su rigore di Loviso, una vittoria che ha dato il là all’ottimo girone disputato dai neroverdi, attualmente in vetta alla classifica in coabitazione col Campobasso (che però deve ancora recuperare due gare).

Mister Guido Di Fabio potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione, ad eccezione dello squalificato Faggioli e dell’infortunato Seck, che in settimana si è operato per rimuovere una calcificazione al tallone e tornerà disponibile fra circa un mese e mezzo.

Per l’allenatore dei neroverdi sarà una gara da non sottovalutare: “Tutte le gare sono dure in questo campionato, basta guardare cos’è successo nei recuperi infrasettimanali di qualche giorno fa, il Fiuggi nonostante la classifica è una squadra ostica e con buone individualità, e lo ha dimostrato con le buone prove disputate nelle ultime gare nonostante le sconfitte. Dovremo giocare concentrati e con agonismo come sempre, fare come al solito il nostro gioco, la nostra gara di mercoledì prossimo contro il Pineto è stata rinviata e quindi avremo meno necessità di turnover, scenderanno comunque in campo i ragazzi che reputo più adatti e in forma per affrontare il match”.

La partita si disputerà domenica 21 febbraio alle 14,30 a porte chiuse presso lo Stadio Comunale di Castelnuovo Vomano e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook, sul canale youtube del Castelnuovo Vomano e sul sito www.castelnuovovomanocalcio.it, saranno inoltre forniti aggiornamenti live sulla pagina instagram della società.