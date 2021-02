Marinucci candida Chiacchiaretta alla guida del Comune di SGT

“É l’unico che possa dare continuità ad uno governo capace di garantire il futuro ad un territorio strategico a livello regionale come il nostro”

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Sindaco uscente dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino mostra di avere le idee chiare sul candidato che potrà rappresentare al meglio la continuità amministrativa della sua coalizione.

“Progetto comune è stato un lungo laboratorio – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – che per dieci anni ha governato la città, tenendo ben ferma una sua identità: quella di saper mettere l’interesse del territorio al di sopra degli interessi di parte. Questo ha permesso a consiglieri di cultura politica diversa di tenere l’unità del gruppo, anche grazie ad un continuo lavoro di sintesi politica che, come sindaco, ho dovuto esercitare. Non è un caso che tutti i candidati sindaci, o presunti tali, che stanno scendendo in campo in questi giorni, vengono dalla maggioranza ‘Progetto comune’ che, nella sua eterogeneità culturale, ha saputo essere una squadra rispettosa delle differenti posizioni e capace di fare gruppo nel trovare le soluzioni”.

“Ora però è il momento delle scelte – continua il Sindaco – ora è il momento di progettare il futuro amministrativo. Come sindaco ho scelto di indicare l’assessore Ezio Chiacchiaretta a sostituirmi alla guida della città. Questi anni di lavoro insieme mi hanno fatto comprendere che, sia per capacità amministrativa che per cultura politica, l’assessore Chiacchiaretta è l’unico che possa dare continuità ad uno governo capace di garantire il futuro ad un territorio strategico a livello regionale come il nostro”.

“Il futuro passa anche per la costruzione di una visione di città, per questo la politica deve tornare a riprendersi la scena e nessun candidato della mia squadra poteva meglio interpretare questo bisogno. L’appello è dunque a tutte le forze democratiche, progressiste, liberali ed europeiste a creare quanto prima un tavolo di lavoro politico per costruire un nuovo inizio.