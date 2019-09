Castellalto, grande successo per la serata dedicata al Food and Beverage

Grande successo a Castellalto per la serata dedicata al Food & Beverage: più di 500 persone intervenute all’evento

Una serata dedicata al Food&Beverage. É questo il risultato dell’incontro di 21 aziende produttrici , 21 storie e 21 passioni, avvenuto sabato 31 agosto presso la nuova sede di Tauro Trasporti, a Castellalto, in provincia di Teramo.

Una iniziativa unica nel suo genere, dove produttori locali, nazionali e internazionali hanno creato un ponte tra la terra e la tavola, unendo semplicità e valori.

Più di 500 persone sono intervenute all’evento che ha dato la possibilità agli operatori del settore “food & beverage” di valorizzare le qualità e le eccellenze gastronomiche del territorio. Presenti cantine, birrifici, pastifici, biscottifici abruzzesi e un tocco di internazionalità con prodotti di alta qualità provenienti da Belgio e Olanda.

“Siamo i motori delle nostre aziende” afferma Domenico Tauro “ogni giorno si cerca sempre di cambiare e reagire al cambiamento. Ringrazio il sindaco di Castellalto e le autorità che sono intervenute a questo bellissimo evento – L’ azienda sta incrementando i volumi commerciali ed è in espansione. Credo che l’importanza di consolidare i rapporti fra gli operatori del settore del “food e beverage” sia fondamentale per valorizzare le eccellenze del territorio ed è importante per chi nelle nostre risorse trova qualità ed efficienza”.