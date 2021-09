Castel del Monte, incendio nel rifugio montano Fonte Vetica

CASTEL DEL MONTE – Nella notte un incendio è scoppiato in un piccolo rifugio montano in località Fonte Vetica, nel comune di Castel del Monte. Le fiamme, partite dalle cucine, si sono rapidamente propagate ai piani superiori, favorite dal notevole quantitativo di arredi e parti di costruzione in legno.

I Vigili del fuoco sono giunti in forze con quattro mezzi e le operazioni di soccorso, particolarmente complesse anche in considerazione dell’area montana difficile da raggiungere, si sono protratte fini alla tarda mattinata. L’assenza di ospiti all’interno al momento dell’evento ha fatto sì che i danni siano limitati alla sola struttura.