Casoli, al via i lavori si ristrutturazione dell’Istituto “Algeri Marino”

Il Presidente della Provincia, Francesco Menna: “La nostra attenzione sui plessi scolastici di competenza dell’Ente provinciale è alta”

CASOLI – “Sono stati affidati alla ditta EdilRocca i lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto Superiore “Algeri Marino” di Casoli per un importo di oltre 105mila euro. Lavori che vedranno la sistemazione degli infissi, la trasformazione delle finestre in balconi, la realizzazione di verande, la sistemazione dell’impianto elettrico e di illuminazione, la sistemazione, all’interno dei servizi igienici, degli impianti idrico-sanitario, elettrico con la sostituzione dei corpi illuminanti, la creazione di nicchie a rientrare per adeguare le vie di esodo interne, la sostituzione delle porte e dei corpi illuminanti, la sistemazione dell’aula magna con la correzione acustica e la sostituzione dei presenti corpi illuminanti”. Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che fa sapere che verrà rifatta anche la scala esterna di comunicazione con il piano seminterrato.

“Inoltre – aggiunge il Consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Davide Caporale – poiché l’area che circonda gli edifici è poco funzionale alle attività didattiche, è prevista anche la demolizione e il rifacimento di un muro in calcestruzzo per creare un accesso all’area verde vicino l’ingresso da via Frentana che consentirà di usufruire di uno spazio di verde attrezzato utile per le attività didattiche”.

“Lavori necessari che vedranno a breve il loro avvio – prosegue e conclude Menna – per restituire alla popolazione scolastica, al personale docente ed amministrativo e ai collaboratori scolastici, spazi rinnovati e funzionali. La nostra attenzione sui plessi scolastici di competenza dell’Ente provinciale è alta. Il nostro impegno dunque proseguirà al fine di rendere le scuole più moderne, funzionali e fruibili in ogni loro spazio nonché sicure perché il futuro di una società passa anche attraverso la scuola ed investire nel futuro dei ragazzi equivale a potenziare il futuro della nostra società”.