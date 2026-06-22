Abruzzo, al via la Manifestazione di Interesse per la riqualificazione energetica delle case ATER

REGIONE – La Regione Abruzzo ha pubblicato una Manifestazione di Interesse per avviare un vasto programma di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dalle ATER provinciali. Si tratta di un intervento strategico che punta a modernizzare gli edifici, ridurre i consumi e accelerare la transizione energetica del territorio.

L’iniziativa mette in campo circa 16 milioni di euro di risorse regionali, cui si aggiungono strumenti nazionali di incentivazione. Un’opportunità concreta per migliorare l’efficienza degli immobili, abbattere i costi energetici e contribuire agli obiettivi europei di sostenibilità.

Un risultato del progetto europeo TIGER

La Manifestazione di Interesse rappresenta uno dei principali risultati del progetto europeo TIGER, finanziato dal programma Horizon 2020 e coordinato dalla Regione Abruzzo. L’obiettivo del progetto è favorire investimenti nella riqualificazione energetica attraverso modelli innovativi di aggregazione degli interventi e strumenti capaci di attrarre risorse e generare economie di scala.

Grazie al lavoro congiunto tra Regione, ATER L’Aquila, ATER Teramo, ATER Pescara, ATER Lanciano-Vasto, ATER Chieti e i partner tecnici AGENA, AESS e AISFOR, è stato definito un programma che coinvolge 49 edifici e oltre 600 alloggi distribuiti in tutta la regione.

Gli interventi previsti includono: efficientamento energetico degli edifici, ammodernamento degli impianti, integrazione di fonti rinnovabili, installazione di impianti fotovoltaici per favorire gruppi di autoconsumo collettivo

Tra le opere più innovative spicca la realizzazione di un impianto geotermico a servizio di 240 alloggi a Chieti Scalo, uno dei progetti più avanzati del programma.

Le dichiarazioni istituzionali

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sottolinea il valore sociale dell’iniziativa:

«Con la Manifestazione di Interesse legata al progetto TIGER compiamo un passo concreto verso la transizione energetica e la sostenibilità sociale. Intervenire sulle case popolari significa migliorare la qualità della vita di centinaia di famiglie e ridurre consumi e costi energetici. La sostenibilità deve essere accessibile a tutti, non un privilegio per pochi».

L’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Mario Quaglieri evidenzia l’importanza del modello adottato:

«La transizione energetica deve partire anche dalle case popolari. Portiamo le rinnovabili negli alloggi ATER e trasformiamo edifici energivori in strutture moderne ed efficienti. TIGER è un laboratorio di politiche pubbliche replicabile in altri territori e capace di contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e coesione sociale».

Informazioni e documenti

L’Avviso con requisiti, modalità di partecipazione e scadenze è disponibile sul sito regionale: Avviso pubblico progetto TIGER

Per approfondire il progetto europeo: Sito ufficiale TIGER