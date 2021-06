Casoli, gli eventi estate 2021 a Palazzo Tilli: il programma

Si parte il 18 luglio con il Festival della Melodia. Antonella Allegrino: “Momenti di svago per piccoli e grandi dopo il lungo periodo di isolamento vissuto a causa della pandemia”

CASOLI – Palazzo Tilli di Casoli festeggia l’estate con manifestazioni dedicate a piccoli e grandi.Il programma degli eventi è stato presentato in occasione di una serata speciale organizzata per celebrare il quarto anniversario della riapertura al pubblico dell’edificio settecentesco, sottoposto a un meticoloso intervento di ristrutturazione dall’imprenditrice pescarese Antonella Allegrino, che ha accolto i numerosi ospiti sulla panoramica terrazza del Palazzo.

“L’intento che ci ha guidato nell’ideazione del programma è stato di offrire momenti di svago a piccoli e grandi dopo il lungo periodo di isolamento vissuto da tutti a causa della pandemia – ha spiegato – Daremo spazio alla pittura, alla musica, al teatro e alla danza con spettacoli e rassegne di qualità, ma anche di impegno sociale. Rinnoveremo il legame con Napoli attraverso la musica e e porteremo i bambini alla scoperta del palazzo raccontando storie affascinanti e coinvolgenti. Palazzo Tilli, anno dopo anno, si afferma sempre di più quale punto di riferimento artistico, storico, culturale e turistico del territorio abruzzese e nazionale. Un riconoscimento che scaturisce dall’attività che stiamo promuovendo e che contiamo di sviluppare ulteriormente con nuove iniziative in modo che Casoli venga sempre più valorizzata e conosciuta”.

PROGRAMMA

Il primo appuntamento con le “Sere d’estate” sarà il 18 luglio, alle ore 21, con il “Festival della Melodia”, la rassegna canora senza limiti di età che ogni anno incorona un vincitore. Voci e musica si mescoleranno sotto il cielo stellato di Casoli, alla presenza del giornalista Paolo Minucci, che condurrà lo spettacolo. Il 28 luglio, il 4 e l’11 agosto, alle ore 18, partiranno “I Mercoledì leggendari”, pomeriggi di visite guidate sensoriali per i bambini, con la lettura di una storia tradizionale. Durante l’attività dei piccoli, gli adulti potranno visitare il palazzo su prenotazione.

Il 31 luglio, alle 19, inaugurazione di “Danza Mediterranea”, mostra di opere pittoriche dell’artista Maya Mouawad. La serata prevede anche uno spettacolo di danza e una cena tradizionale libanese. Il 7 agosto, alle ore 21, “Una notte in Italia”, serata dedicata ai grandi cantautori italiani con un omaggio a Lucio Battisti, Franco Battiato, Pino Daniele, Luigi Tenco, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè e altri. Il 12 agosto, alle ore 19, sarà portato in scena “Fontamara”di Ignazio Silone, spettacolo teatrale della Compagnia Officine Solidali Teatro & Arte con la regia di Federica Vicino. Chiusura del programma delle manifestazioni il 20 agosto, alle ore 21, con il “Lindo Terrenzio Quartet” in “Acustico napoletano”, concerto che unirà il mondo, l’Abruzzo e Napoli in nome della musica in un mix di stili e culture diversi, tra innovazione e tradizione melodica partenopea. Tutte le manifestazioni saranno organizzate nel pieno rispetto delle normative anti Covid e sarà possibile prenotare la visita guidata a Palazzo Tilli due ore prima dell’inizio.

Per info e prenotazioni: 342.5501354.

Social : https://www.facebook.com/search/top?q=palazzo%20tilli

https://www.instagram.com/palazzotilli/