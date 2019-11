Caseificazione in diretta, il 30 novembre al mercato di Campagna Amica Pescara

Dimostrazione della produzione di giuncata e primo sale con i produttori agricoli, sabato 30 novembre dalle 10 alle 12 a cura dell’azienda agricola Alessio D’Annunzio

PESCARA – Caseificazione in diretta nel mercato di Campagna Amica di Pescara di via Paolucci dove, domani 30 novembre dalle 10.00 alle 12.00, l’azienda agricola Alessio D’Annunzio mostrerà ai clienti del mercato le varie fasi della lavorazione del formaggio per ottenere giuncate e primo sale. L’iniziativa intitolata “dalle stalle alle stelle” ha l’obiettivo di evidenziare i pregi della filiera corta per un consumo consapevole.

“Sarà un momento dimostrativo in cui i consumatori che potranno vedere direttamente come si ottiene un formaggio genuino e rigorosamente a filiera corta – dice Coldiretti Pescara – appuntamenti come questi rispondono alle richieste dei tanti clienti del mercato che non vuole essere un semplice luogo di compravendita ma un luogo di confronto tra consumatori e produttori agricoli”. A fare la dimostrazione sarà il titolare dell’azienda, Alessio, classe 1996, che è subentrato in azienda al papà Vincenzo dimostrando una forte vocazione verso il settore zootecnico. “Per un giorno il mercato si trasformerà simbolicamente in un piccolo caseificio – aggiunge Coldiretti Pescara – un modo diverso per avvicinare i consumatori alle produzioni locali”.