Casa Madre Ester, progetto di contrasto alla povertà educativa

PINETO – La Fondazione Diocesana Istituto Maria Regina, in collaborazione con l’Associazione di volontariato L’Angelo Custode, il Centro Primavera, i Comuni di Pineto, Atri e Silvi e l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Pineto, è promotore di S.U.P.E.R.! – Siamo Uniti Per l’Educazione dei Ragazzi!, progetto presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico promosso dalla Regione Abruzzo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore – anno 2020.

Obiettivo generale è quello di contrastare la povertà educativa e rafforzare legami intergenerazionali fra giovani e adulti attraverso la creazione di un luogo di aggregazione ad alta densità educativa in cui bambini e famiglie possano usufruire di attività di sostegno allo studio, laboratori artistici ed iniziative di empowerment comunitario.

Le principali aree d’intervento sono legate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico ed al rafforzamento del legame tra bambini ed adulti all’interno della famiglia e della comunità di riferimento.

Tra i servizi che verranno attivati a titolo gratuito per l’utenza ci sono: la creazione di un centro socio-educativo, che prevede attività di accompagnamento, rimotivazione e sostegno allo studio; laboratori artistici e sportivi; supporto alla genitorialità fragile attraverso laboratori di psico-educazione rivolti ai genitori e alle figure adulte di riferimento.

In programma anche eventi di animazione territoriale tra giovani, famiglie e tutti gli attori della comunità educante con lo scopo di riattivare i rapporti di crescita e solidarietà tra pari e tra le diverse generazioni, soprattutto in relazione alla ripresa delle comunità dall’emergenza sanitaria.

Le attività verranno attivate presso i locali della comunità educativa per minori Casa Madre Ester di Scerne di Pineto, per una durata complessiva di 9 mesi.