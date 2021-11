Libriamoci all’I.C. di San Valentino – Scafa, il commento di D’Alimonte

SAN VALENTINO – Il Dirigente Scolastico, Daniela D’Alimonte, con soddisfazione spiega che l’ottava edizione di Libriamoci dell’IC di San Valentino-Scafa, intitolata “Un mondo di libri per scoprire l’emozione di leggere”, ha interessato tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. La progettazione, fin dalla prima edizione è stata affidata a Katja Battaglia. L’obiettivo di questa importante manifestazione è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri, in modo da ampliare il linguaggio, concretizzare e rafforzare il pensiero, sviluppare l’empatia, allenare le emozioni, attivare la creatività, prevenire atteggiamenti aggressivi e violenti.

Tutti i docenti hanno pianificato iniziative coinvolgenti. Non mancano la presenza di un editore e autore come Alessio Masciulli, che tratta della nascita del libro e gli incontri con gli autori Marco Di Lillo, Cesira Donatelli, Filippo Guidi, Francesca Lupone, Peppe Millanta, Rosa Pierro, Luca Pompei, Federico Summa, Valerio Vespucci e l’illustratrice Federica Talanca.

C’è stata la collaborazione dell’attrice Francesca D’Amico, di Valentina Pascetta della Biblioteca Comunale di San Valentino, senza tralasciare la Biblioteca Comunale di Scafa “Don Claudio Di Liberato”. Per favorire l’inclusione, a cui la nostra scuola dedica particolare impegno, è stata preferita la didattica laboratoriale, in modo da interessare attivamente tutti gli studenti. I filoni tematici trattati sono tre, Il gioco del mondo, in cui rientrano le letture che riguardano gli argomenti di attualità ambientali, politici e sociali.

È stata data particolare importanza alla cura del nostro pianeta, perseguendo l’obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” dell’Agenda 2030, con l’evento dedicato alla formazione dei docenti, curato dal noto psicopedagogista scolastico Stefano Rossi. Il Dirigente Scolastico, Daniela D’Alimonte, riferisce che lo studioso ha accolto con grande entusiasmo il suo invito.

Sabato 20 novembre dalle 15:00 alle 16:30, presso la “Sala Ammirati” di San Valentino, l’apprezzato autore di testi sull’innovazione didattica, tramite storie delicate e profonde, proporrà una mente ecologica, smontando i miti di antropocentrismo, consumismo, velocità, scarsa riflessività e una tecnologia che non sa distinguere i limiti da superare e quelli da rispettare. Gli altri filoni tematici dell’evento sono Il gioco dei sé, per riflettere sulla costruzione del proprio io attraverso la lettura e Giochi diVersi, che ingloba il genere poetico, classico e contemporaneo, dalla Commedia di Dante Alighieri, per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, alle filastrocche.