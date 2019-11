Casa Expo a Pescara, si chiude la tre giorni [FOTO]

Berdini: “Nel campo dell’edilizia molto è stato fatto negli ultimi anni, ma moltissimo ci sarà da fare in futuro soprattutto sul campo della sicurezza e dell’impatto ambientale”

PESCARA – Casa Expo salone dell’edilizia e dell’abitare alla conclusione. Sono stati tre giorni di grande impegno per tutti gli addetti ai lavori e per i visitatori, che hanno letteralmente invaso la fiera pescarese. L’organizzatrice Irina Berdini ha manifestato la sua soddisfazione: “Ringraziamo gli espositori, circa 80 aziende, e tutti quelli che ancora una volta ci hanno dato fiducia. Nel campo dell’edilizia molto è stato fatto negli ultimi anni, ma moltissimo ci sarà da fare in futuro soprattutto sul campo della sicurezza e dell’impatto ambientale. Noi siamo pronti a questa sfida, così come hanno hanno oggi mostrato di esserlo i tanti visitatori che si sono mostrati interessati alle innovazioni e alle curiosità che abbiamo cercato di proporre”.

Ricordiamo che CASA EXPO è l’unica manifestazione sulla ristrutturazione e riqualificazione edilizia che si organizza in Abruzzo. L’evento è stato una grande vetrina per le tematiche del recupero e riqualificazione che rappresentano il futuro del settore edile, ma soprattutto per offrire una panoramica completa sulle normative antisismiche, sulle soluzioni ecosostenibili, sulle nuove tecniche costruttive antisismiche, sull’efficienza energetica, la riduzione dei consumi e le novità su materiali e attrezzature.

Per tutte le info ulteriori, www.casa-expo.it, oltre alla pagina Facebook “Casa Expo”.